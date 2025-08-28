일본 폭염 사진=연합뉴스

잇따른 폭염에 시달리는 일본에서 오랫동안 주거 선호 1순위였던 ‘남향 집’의 인기가 시들해지고 오히려 햇빛을 피해 더위를 줄일 수 있는 ‘북향 집’이 주목받고 있다.27일 일본 아사히TV는 도쿄 하치오지시의 부동산 현장 분위기를 전하며 “최근 북향 집은 만실”이라는 현지 중개인의 말을 인용했다.햇볕이 강하게 들어오는 남향이나 서향 집은 오히려 꺼리는 경향이 뚜렷하다는 설명이다.하치오지에서 부동산을 운영하는 다카하시 히로유키(41) 씨는 “지금 가장 잘 나가는 건 북향 집”이라며 “햇볕이 쏟아지는 집은 여름철에 더워서 기피된다”고 전했다.현재 남향 집에 거주 중인 조스케(26) 씨 역시 북향 집으로 이사를 앞두고 있다. 그는 “햇볕이 없으면 눈부심도 더위도 덜할 것 같아 북향 집을 선택했다”며 “요즘은 겨울보다 여름을 어떻게 견딜지가 더 고민”이라고 말했다.이미 5년 전부터 북향 집에 거주 중이라는 이사오(45) 씨는 “집 안이 밝고 여름엔 온도가 30도를 넘는 일이 거의 없다”며 “아침엔 에어컨도 거의 켜지 않는다”고 설명했다.겨울에도 단열 성능 덕분에 크게 춥지 않았다는 그는 “여름을 시원하게 보낼 수 있다는 점에서 북향 집이 최고”라고 덧붙였다.월세 차이도 북향 선호를 부추기는 요소다. 전철역에서 도보 3분 거리의 한 아파트 기준 남향 집의 월세가 5만 엔(한화 47만원)이라면 동일 조건의 북향 집은 4만5000엔(42만원) 수준으로 약 10% 저렴하다.이 같은 주거 선호 변화는 일본 전역을 덮친 극심한 폭염과 무관하지 않다. 도쿄 도심은 최근 연일 40도 안팎의 불볕더위가 이어지고 있다.아사히신문 보도에 따르면 지난 7월 30일부터 8월 2일까지 나흘 연속으로 40도를 넘는 기록이 관측됐고 이는 2013년 이후 두 번째로 긴 기록이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com