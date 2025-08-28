권성동 국민의힘 의원이 27일 오전 서울 종로구에 마련된 김건희 특검팀 사무실로 통일교 부정 청탁 의혹 관련 조사를 받기 위해 출석하며 입장을 밝히고 있다(문경덕 기자)
권성동 국민의힘 의원이 27일 오전 서울 종로구에 마련된 김건희 특검팀 사무실로 통일교 부정 청탁 의혹 관련 조사를 받기 위해 출석하며 입장을 밝히고 있다(문경덕 기자)
특검, '통일교 유착' 권성동 구속영장 청구

강홍민 기자 khm@hankyung.com