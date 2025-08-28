홈 한경BUSINESS [속보] 특검, '통일교 유착' 권성동 구속영장 청구 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202508288518b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.08.28 17:50 수정2025.08.28 17:50 강홍민 기자 권성동 국민의힘 의원이 27일 오전 서울 종로구에 마련된 김건희 특검팀 사무실로 통일교 부정 청탁 의혹 관련 조사를 받기 위해 출석하며 입장을 밝히고 있다(문경덕 기자)특검, '통일교 유착' 권성동 구속영장 청구강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 美 식당 로고 변경에 트럼프까지 나서서 반대 브랜드 건설사가 만든 임대 아파트 ‘부경경마공원역 디에트르’ 관심 “날씨 탓이라고?” 남향 집보다 북향 집 더 찾는다 튜링, 이공계 특화 AI 에이전트 ‘GPAI’ 인도 정식 출시 김건희, 구속 기소 전 마지막 조사 종료