디벨로퍼 입지 강화…업무·휴식·문화 아우르는 공간 창조

서울원 상업시설 투시도. HDC현대산업개발이 서울시 노원구 월계동 일원에 조성하는 서울원에는 웰니스 레지던스, 쇼핑몰과 스트리트몰, 프라임오피스, 글로벌 라이프 스타일 호텔 등이 예정되어 반경 1km 내에서 모든 삶의 요소를 누릴 수 있다. HDC현대산업개발 제공

HDC그룹이 운영까지···오피스·상업시설·호텔이 하나로

메리어트 호텔·아산병원·스노우피크 등 콘텐츠 강화

HDC현대산업개발이 구도심에 혁신적인 주거환경을 갖춘 도시 모델을 제시하며 디벨로퍼로서의 입지를 강화하고 있다. 주거의 정의가 취미, 업무 등 삶을 아우르는 공간으로 변화하면서 일상 속 여유와 만족을 누릴 수 있는 환경을 조성한다는 것이다.지난해 시장에 선보인 ‘서울원 아이파크’가 대표적이다. 서울원 아이파크는 도심 속에서도 자연, 건강, 휴식, 문화 등을 모두 갖춘 환경을 구현해 단순한 주거를 넘어 도시 모델이 나아갈 방향을 보여준다. HDC현대산업개발은 해당 단지에 스마트 기술과 AI 기반 시스템을 적극적으로 도입해 아이파크만의 차별화된 주거 문화도 구축해 나가고 있다.서울원 프로젝트는 동북권에 새로운 주거 패러다임을 제시한다. 약 4조8000억 원 규모의 대형 사업으로, 반경 1km 이내에서 삶의 전 영역을 누릴 수 있는 미래형 복합도시로 기획됐다. 단지 내에는 3,000여 세대의 주거단지와 웰니스 레지던스, 쇼핑몰 및 스트리트몰, 프라임 오피스, 글로벌 라이프스타일 호텔 등이 구성돼 하나의 유기적인 도시 생태계를 형성한다.HDC현대산업개발은 앞으로도 디벨로퍼로서의 정체성을 강화하고, 지속 가능한 도시 공간을 창출해 나간다는 방침이다. HDC현대산업개발 관계자는 “서울원 아이파크뿐만 아니라 수원 아이파크 시티 등 다양한 도심복합개발을 통해 디벨로퍼로서의 경쟁력을 축적해 왔다”라며, “이케아, 이마트, CGV, 반트 등 핵심 테넌트를 성공적으로 유치한 강동 아이파크 더 리버나 호텔과 아파트가 결합한 해운대 아이파크처럼, 주거와 상업, 문화가 융합된 복합개발사업을 안정적으로 수행한 경험이 있는 HDC현대산업개발은 복합개발의 디벨로퍼 최강자다”라고 밝혔다.서울원 주거시설은 약 7만7722㎡ 부지에 8개 동, 최고 49층 규모로 조성된다. 이 중 6개 동을 이루는 공동주택 서울원 아이파크는 지난해 성공적으로 분양했다. 이 같은 흥행에 힘입어 현재 HDC현대산업개발은 2개 동 규모 웰니스 레지던스의 공급도 추진하고 있다.웰니스 레지던스는 HDC현대산업개발이 보유 운영하며, 건강한 삶을 추구하는 고객을 대상으로 한 프리미엄 주거상품이다. 식사, 하우스키핑, 컨시어지 서비스 등 고급 서비스를 제공하되, 기존의 서비스 레지던스와는 차별화된 맞춤형 라이프케어를 제공할 계획이다. 또한 호텔식 인테리어 요소를 도입하며 메디컬과 웰니스를 동시에 누릴 수 있는 구조로 조성된다.HDC현대산업개발은 레지던스에 양질의 서비스를 제공하기 위해 다양한 로봇 서비스 및 모빌리티 개발 등도 추진하고 있다. 이를 구현하기 위해 지난해 카카오 모빌리티와 업무협약(MOU)을 맺은 바 있다.상업시설은 스트리트몰로 구성된 복합용지와 오피스·호텔 등으로 구성된 상업 용지로 나뉘며, 설계에는 국내외 저명한 건축가들이 대거 참여해 완성도를 높였다. 상업시설은 가운데가 뚫린 ‘ㅁ’자 형태로 중심부에는 중앙정원이 조성된다. 또한, 스트리트몰과 아이파크몰이 연결된 구조로 인도어와 아웃도어를 한 번에 누릴 수 있는 복합문화공간으로 들어서며, 인근 주민들이 자연스럽게 유입되는 열린 생활 인프라를 조성해 지역 활성화에도 이바지할 수 있다.특히, HDC그룹의 HDC아이파크몰이 전체를 보유해 글로벌 F&B, 패션, 스포츠, 생활 등 층별 MD 구성과 운영까지 진행하는 새로운 유형의 상권을 조성할 예정이다. HDC아이파크몰의 경우 용산, 고척에서 대형 테넌트를 포함한 우수한 MD 구성과 체험형 이벤트 및 트렌디한 팝업스토어 유치 등을 통해 성공적으로 서울 내 주요 복합쇼핑몰을 운영 중이다. 서울원에서도 그 경험을 살려 일대 상권 활성화에 크게 이바지할 것으로 기대한다.200여 실 규모로 들어서는 호텔은 대형 아트리움의 개방감과 조경이 특화된 그린 오피스에서 상업시설로 이어지는 구조로 우수한 상업시설과 연동할 수 있다. 특히, 특별한 이벤트를 연출할 수 있는 공간 계획뿐만 아니라 녹지와 함께할 수 있는 설계를 통해 서울원이 추구하는 어반 그린 빌리지의 정체성 확보에도 일조한다.HDC현대산업개발 관계자는 “서울원 아이파크는 서울 내에서도 녹지 비율이 높은 노원구에 들어서는 만큼 주변 환경을 잘 살리며, 도심 속 자연 친화적인 건강한 일상이 있는 동네라는 개념의 어반 그린 빌리지를 구상했다”라며 “단순한 조성에서 마무리되지 않고 HDC그룹 차원에서 직접 운영하는 만큼 주변과 유기적으로 결합하며 지속 가능한 공간을 꾸려나갈 것”이라고 밝혔다.서울원의 라이프 스타일은 크게 소셜 웰니스(Social Wellness), 그린 네트워크(Green Network), 커넥트&심리스(Connect&Seamless)로 이뤄진다. 서울원에서는 다양한 교류 활동을 통한 신체적, 정신적 건강을 유지하며, 일상 속 풍부한 자연 요소를 다양하게 경험하고 여유롭고 편리한 생활을 지원하는 서비스와 프로그램을 제공할 계획이다.이처럼 단순한 주거단지를 넘어 주거와 상업, 업무, 여가가 결합한 신개념 주거 복합모델을 제시하기 때문에 ‘Live, Work, Play, Rest’가 하나로 연결된 라이프스타일을 실현할 수 있다. 단지 내에는 풍부한 녹지공간, 스마트 커뮤니티, 그린에너지 시스템, AI 기반 디지털 홈케어 등 다양한 첨단 요소가 도입된다.다양한 라이프스타일을 개발, 적용하고 사업의 파급력 확대를 위해 대형 브랜드와의 협업도 적극적으로 추진한다. HDC현대산업개발은 서울원 아이파크 사업지 일대에 활력소를 부여하기 위해 부족했던 몰과 고급 주거시설, 호텔을 비롯해 다양한 외부 브랜드와의 협업을 추진했다.우선 HDC현대산업개발은 세계 최대 규모 미국 호텔 체인인 메리어트 인터내셔널과 서울원 복합건물 내 메리어트 호텔 도입을 위한 본계약을 체결했다. 메리어트 호텔은 서울 동북권에 최초로 선보이는 5성급 브랜드 호텔로 하이엔드 라이프를 위한 필수 요건이며 단지를 인근 지역들과의 차별화시킬 것으로 기대된다.아산병원과 맞춤형 헬스케어 서비스 프로그램 개발을 위한 업무협약도 체결해 서울원 내 수준 높은 의료 서비스도 제공할 예정이다. 특히 예방의학 중심의 헬스케어 프로그램은 고급 주거시설인 웰니스 레지던스와 융합하여 식사, 하우스키핑, 컨시어지 서비스 등이 지원되는 HDC현대산업개발의 프리미엄 주거상품으로 공급될 예정이다.또 도심 속 그린 빌리지 조성을 위해 스노우피크 코리아와의 콘텐츠 공동개발 협약, 고려대학교와 지역사회 평생교육과 청년 커리어 개발 협약 등 파트너십을 확대해 서울원의 정체성을 완성해 나갈 계획이다. 최근에는 하나은행과 서울원 웰니스 레지던스 맞춤형 자산관리 서비스를 위한 협약을 체결하기도 했다. 고령화 사회를 고려하여 전 연령층을 아우를 수 있는 주거모델 안에서 관련 수요를 집중적으로 지원한다는 방침이다.HDC현대산업개발 관계자는 “서울원은 각 분야의 최고 수준의 기업들과 협업을 통해 콘텐츠를 확보하고 주변 기반 시설과 조화롭게 연결돼 반경 1km 내에서 모든 것을 누릴 수 있는 도시 모델을 제시한다”면서 “높은 도시경쟁력을 바탕으로 일대 중심 생활권으로 변모할 수 있는 만큼 향후 서울을 대표하는 랜드마크 단지가 될 것”이라고 말했다.이 관계자는 “HDC그룹의 계열사들이 운영하기 때문에 유기적인 도시 운영이 가능해 주거, 상업, 업무 등이 연결된 주거 문화를 만드는데 시너지 효과를 발휘할 수 있다”며 “하나의 새로운 도시 모델을 조성하고 이끌어가며 서울원에서 디벨로퍼로서 역량을 발휘할 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com