정확한 감원 규모는 공개되지 않았지만, 전체 직원의 1% 미만이 대상이 될 것으로 전해졌다.
유럽·중동·아프리카(EMEA) 지역 사업부와 자회사 컨버스는 이번 조치에서 제외된다.
나이키는 CNBC에 보낸 성명에서 “4분기 실적 발표 당시 밝힌 대로 현재 회사는 재편 과정에 있다”며 “스포츠와 스포츠 문화에 다시 초점을 맞추고, 운동선수 및 소비자와의 연결을 강화하며 나이키만이 만들어낼 수 있는 가치를 위한 공간을 확보하는 조치”라고 설명했다.
이번 감원은 팀 조직 구조 개편의 일환이다. 나이키는 지난해 2월에도 전체 인력의 2%인 약 1500명을 감원하겠다고 발표한 바 있다.
지난해 10월 취임한 엘리엇 힐 CEO는 30년 넘게 나이키에서 근무한 인물로 브랜드 부진을 타개하고 이미지를 되살리기 위한 개편 작업을 주도하고 있다.
그의 전임자인 존 도나호 체제에서 나이키는 스포츠 종목 중심의 사업 구분을 남성·여성·아동 부문으로 전환했지만 이 변화가 혁신 동력을 약화시켰다는 지적이 나왔다.
힐 CEO는 이를 되돌려 다시 스포츠와 스포츠 문화를 중심에 둔 구조로 복귀하고 있다. 그는 지난 6월 실적 발표에서 “남성·여성·아동이 아닌, 나이키·조던·컨버스 팀이 각자 특정 선수들을 위한 최고의 제품을 만들어내는 데 집중할 것”이라고 밝혔다.
