사진=연합뉴스

나이키가 추가 감원에 나선다고 미국 경제 매체 CNBC가 28일(현지시간) 보도했다.정확한 감원 규모는 공개되지 않았지만, 전체 직원의 1% 미만이 대상이 될 것으로 전해졌다.유럽·중동·아프리카(EMEA) 지역 사업부와 자회사 컨버스는 이번 조치에서 제외된다.나이키는 CNBC에 보낸 성명에서 “4분기 실적 발표 당시 밝힌 대로 현재 회사는 재편 과정에 있다”며 “스포츠와 스포츠 문화에 다시 초점을 맞추고, 운동선수 및 소비자와의 연결을 강화하며 나이키만이 만들어낼 수 있는 가치를 위한 공간을 확보하는 조치”라고 설명했다.이번 감원은 팀 조직 구조 개편의 일환이다. 나이키는 지난해 2월에도 전체 인력의 2%인 약 1500명을 감원하겠다고 발표한 바 있다.지난해 10월 취임한 엘리엇 힐 CEO는 30년 넘게 나이키에서 근무한 인물로 브랜드 부진을 타개하고 이미지를 되살리기 위한 개편 작업을 주도하고 있다.그의 전임자인 존 도나호 체제에서 나이키는 스포츠 종목 중심의 사업 구분을 남성·여성·아동 부문으로 전환했지만 이 변화가 혁신 동력을 약화시켰다는 지적이 나왔다.힐 CEO는 이를 되돌려 다시 스포츠와 스포츠 문화를 중심에 둔 구조로 복귀하고 있다. 그는 지난 6월 실적 발표에서 “남성·여성·아동이 아닌, 나이키·조던·컨버스 팀이 각자 특정 선수들을 위한 최고의 제품을 만들어내는 데 집중할 것”이라고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com