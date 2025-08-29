홈 한경BUSINESS 'SM 시세조종 의혹' 김범수···검찰, 징역 15년 구형 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202508290980b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.08.29 17:24 수정2025.08.29 17:24 강홍민 기자 뉴스1검찰은 29일 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법) 위반 혐의로 기소된 김범수 카카오 창업자에게 징역 15년을 구형했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 주한 유럽연합 대표부, AI와 에너지 주제로 고위급 세미나 성료 “남녀 임금격차 29%” 韓 OECD 중 성차별 1위 진천 풍림아이원 트리니움, 지역 ‘최대·최초·최고층’ 기록 (주)스타디엠코퍼레이션(SDM), '고용노동부 장관상' 수상 23만원 립스틱이 소박해 보이는 마법…'6억짜리' 내놓은 루이비통[현장]