뉴스1
뉴스1
검찰은 29일 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법) 위반 혐의로 기소된 김범수 카카오 창업자에게 징역 15년을 구형했다.

강홍민 기자 khm@hankyung.com