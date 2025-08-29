시흥배곧서울대병원 착공… 수혜 단지 ‘힐스테이트 더웨이브시티’ 관심

시흥시민의 오랜 숙원이자 지역의 미래 성장축으로 꼽히는 대형 프로젝트가 본격화된다. 그 중심에 ‘시흥배곧서울대학교병원(가칭)’ 건립이 있다.시흥시와 서울대가 지난 2019년 협약을 맺은 지 6년여 만에 첫 삽을 뜨게 된 이번 사업은 오는 9월 말 착공식을 시작으로 토목 및 기초 공사를 거쳐 2027년 상반기 골조 공사, 2028년 마감 공사를 거쳐 2029년 개원을 목표로 하고 있다.시흥배곧서울대학교병원은 시흥시 배곧동 서울대 시흥캠퍼스 내 6만7505㎡ 부지에 지하 1층~지상 12층 규모로 들어선다. 총 사업비 5,872억 원이 투입되며, 800병상 규모에 27개 진료과와 암센터·심뇌혈관센터·응급의료센터 등 6개 전문 진료센터를 갖춘 국내 첫 진료·연구 융합형 병원으로 자리매김할 전망이다.수도권 서남부의 의료 사각지대를 해소하고 시민 건강권 보장에 기여하는 것은 물론, 지역 바이오산업 발전과 국가 의료 연구·교육의 거점으로서 위상을 강화할 것으로 기대된다. 특히 경기 시흥 바이오특화단지의 핵심 시설로 자리매김하며, 지역 의료 수준을 한 단계 끌어올리고 바이오·의료 클러스터 성장의 중추적 역할을 담당할 것으로 보인다.이러한 호재 속에서 시화MTV 최중심 입지는 다시 한 번 가치가 재조명되고 있다. 이미 웨이브파크, 해양생태과학관, 아쿠아펫랜드, 스트리트형 상업시설 등 풍부한 인프라가 조성되며 복합문화·관광의 중심지로 변모하고 있는 가운데, 서울대병원까지 들어서면 의료·바이오 인프라가 결합돼 미래 가치가 한층 높아질 것으로 보인다. 여기에 수도권 제2순환고속도로(29년 예정) 확충까지 이어지면, 시화MTV는 주거·산업·관광·교육이 융합된 신(新) 해양도시로 도약할 가능성이 크다.이러한 변화의 중심에서 수혜 단지로 꼽히는 곳이 현대건설이 선보이는 ‘힐스테이트 더웨이브시티’ 오피스텔이다.‘힐스테이트 더웨이브시티’ 오피스텔은 시흥시 정왕동 시화MTV 최중심 입지에 들어서는 지하 3층~지상 35층, 12개동, 총 1,796가구 규모의 대단지 복합 주거단지다. 아파트는 이미 2023년 분양 당시 전 가구가 한 달 만에 완판되며 흥행을 입증했고, 이번 9월에 전용 84㎡, 119㎡ 중대형 오피스텔 945실 가운데 480실을 1차 공급할 예정이다.중대형 위주 평면에 아파트형 판상 구조를 적용해 실거주 쾌적성을 극대화했으며, 차별화된 커뮤니티 시설로 아파트 대체상품으로서 경쟁력을 확보했다. 특히 전 타입은 3룸 기반의 판상형 구조에 4Bay 이상 설계를 적용해 중소형 실거주자도 만족할 수 있는 상품성을 갖췄다. 전용 119㎡의 경우 펜트하우스형과 복층형으로 다변화해 고급 수요층까지 아우를 수 있도록 구성됐다.총 1,796가구 규모에 걸맞은 대규모 커뮤니티도 강점이다. 휴게공간인 힐스라운지를 비롯해 피트니스, 골프연습장, 스크린골프, GX룸 등 운동시설과 H아이숲, 게스트하우스 등 다채로운 시설이 들어서며, 약 1,500평 규모의 중앙광장과 지상 차 없는 공원형 단지 설계가 적용돼 쾌적성과 안전성을 동시에 확보했다.단지 전면에는 시화호와 서해바다가 맞닿아 일부 호실에서 탁 트인 오션뷰 조망이 가능하며, 시화나래 유치원과 초·중학교가 단지 바로 앞에 위치해 있다.시흥시에는 서울대학교 시흥캠퍼스, 한국공학대학교, 경기과학기술대학교 등 다양한 교육시설이 자리하고, 시흥과학고(2029년 개교 예정)까지 확정됐다.또한 시화나래 둘레길과 홈플러스를 비롯해 생활·여가 인프라가 밀집해 생활 편의성이 높고, 시흥스마트허브·안산반월산단·인천남동국가산단 등 대규모 산업단지와 가까워 직주근접 수요까지 흡수할 수 있는 입지를 자랑한다.‘힐스테이트 더웨이브시티’ 오피스텔의 견본주택은 경기도 시흥시 배곧동에 위치하며, 입주는 2027년 6월 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com