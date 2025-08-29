서울창조경제혁신센터-카카오모빌리티 업무협약식

서울창조경제혁신센터(대표 이영근)는 카카오모빌리티(대표 류긍선)와 8월 26일(화) 우수 창업기업 발굴 및 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 우수한 기술한 스타트업을 발굴하고, 양 기관이 보유한 인프라와 전문성을 바탕으로 창업 생태계 활성화에 기여하기 위한 목적으로 추진되었다. 서울창조경제혁신센터와 카카오모빌리티는 △창업기업 지원프로그램 공동 기획·운영 △스타트업 지원을 위한 인프라 및 인적교류 등을 추진 및 협력할 계획이다.카카오모빌리티는 서울창조경제혁신센터 주관기관으로 참여하는 민관협력 오픈이노베이션 지원사업 수요기업으로 참여하고 있으며, 데이터 기반 최적의 자동차 대체 부품 중개 플랫폼을 운영하는 에픽카와 협업을 진행하고 있다.안규진 카카오모빌리티 부사장은 “상생협력을 강화하여 혁신을 가속화하고, 미래 모빌리티 산업의 지속 가능한 성장을 함께 이끌어 나가며, 상생의 길을 통해 모빌리티 혁신을 앞당기겠다”고 말했다.이영근 서울창조경제혁신센터 대표는 “이번 업무협약을 통해 모빌리티 분야 스타트업이 한 단계 더 성장할 수 있도록 지원할 예정이며, 앞으로 지속 가능한 상생협력 모델을 창출할 수 있는 좋은 기회를 제공하겠다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com