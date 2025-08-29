종근당고촌재단, 대한적십자사 서울지사에 당진 수재민 위한 건강기능식품 기부

대한적십자사 서울특별시지사(회장 권영규)는 종근당고촌재단(이사장 정재정)로부터 충청남도 당진시 수해로 피해 입은 이재민을 위한 자사 건강기능식품을 기부받았다고 29일(금) 밝혔다.이번 나눔활동은 이재민들의 건강과 일상 회복을 응원하고자 마련됐으며 종근당고촌재단의 자발적 동참으로 마련됐다.종근당고촌재단 장학생 270명은 지난 25일(월) 연세대학교 백양로플라자에 모여 수재민들에게 전달될 건강기능식품 나눔 꾸러미를 제작했다. 지원 품목은 △종근당건강 홍삼녹용 프리미엄, △락토핏 골드, △아이클리어 루테인지아잔틴, △프로메가 알티지 오메가3 듀얼, △아임비타 멀티비타민 올인원, △속청쿨 등 건강기능식품 6종 270세트다.적십자사 서울지사에 따르면 종근당고촌재단이 기부한 1천5백만 원 상당의 건강기능식품은 26일(화) 적십자사 충남지사로 옮겨져 지방자치단체와의 협력을 통해 선정된 충남 당진시 수해 피해 이재민 세대에게 전달될 예정이다.정재정 종근당고촌재단 이사장은 “작은 정성이지만 아직 어려움을 겪고 계시는 당진 시민분들께 희망의 메시지로 전달되길 바란다”며, “종근당고촌재단은 앞으로도 온정의 손길을 나누며 지역사회와 함께 하겠다”고 말했다.이미옥 적십자사 서울지사 부회장은 “종근당건강 영양제 기부박스는 이재민분들에게 따뜻한 위로와 회복의 힘을 주는 소중한 나눔으로 전달될 것”이라며, “적십자사 서울지사는 전국 네트워크를 활용해 구호지원 기관으로써의 책임을 다하겠다”고 말했다.한편, 대한적십자사는 지난 7월 당진을 비롯한 충남지역 수해 피해 지역에서 2,600여 명의 인력을 투입해 복구활동과 구호인력 급식지원, 구호품 전달, 세탁봉사활동, 재난심리회복 상담 지원 등을 실시했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com