’춘천 동문 디 이스트 어반포레’ 투시도

동문건설이 시공하고, 씨앤위가 시행위탁을 맡은 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’가 30일(토), 전용면적 59㎡ 주택형에 대한 예비 당첨자 계약을 진행한다.이번 계약은 특별공급 및 일반공급 예비 당첨자를 대상으로 한다. 30일(토) 오전 11시까지 견본주택에 입장해야 하며, 예비 당첨자 순번에 따라 동호 추첨 후 계약이 진행된다.동문건설이 시공하는 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’는 최근 춘천시 분양 단지 중 유일하게 발코니 확장 무상 혜택을 제공하며, 타 단지보다 취등록세 부담도 상대적으로 낮다. 여기에 △계약금 5% △중도금 이자 지원의 혜택까지 제공한다. 이러한 혜택을 받을 때는 2,000만원대의 자금만 있으면 잔금 납부 시까지 비용 부담이 없다.강원특별자치도 춘천시 동면 만천리 일원에 들어서는 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’는 지하 4층~지상 29층, 전용면적 59·84㎡, 총 569가구 규모로 지어지는 아파트다.단지는 경춘선 남춘천역과 춘천역이 차량 10분대 거리에 자리 잡고 있으며, 서울 청량리역까지 약 1시간 내외로 도달할 수 있다. 춘천고속버스터미널과 시외버스터미널을 통한 광역 이동도 수월하다. 경춘로, 중앙고속도로, 서울양양고속도로 등 도로망과 춘천순환로, 후석로, 서부대성로 등 간선도로를 통해 지역 내 이동 여건도 우수하다.특히 서울과의 접근성은 단순한 거리 개념을 넘어, 사실상 수도권 생활권으로도 손색이 없을 만큼 이동이 수월하다. 향후 GTX-B노선의 춘천 연장(예정), 동서고속화철도(예정), 제2경춘국도(예정) 등 교통 인프라 확충이 본격화되면, 수도권과의 경계는 더욱 흐려질 전망이다.생활 인프라도 탄탄하다. 단지 인근에는 벨몽드마트, MS마트, 롯데마트, 이마트, 하나로마트 등 대형 유통시설이 들어서 있으며, 후평일단지시장과 같은 전통시장도 가깝다. 강원대학교병원과 춘천성심병원 등 종합의료시설도 인접해 있다.교육 환경 역시 우수하다. 단지에서 도보로 만천초등학교를 통학할 수 있다. 후평중, 봉의중, 봉의고, 강원사대부설고 등 춘천 지역의 주요 중, 고교가 인근에 있다. 강원중, 강원고, 춘천여고 등 농어촌 특별전형 혜택이 적용되는 학교들도 단지 주변에 포진해 있으며 후평동, 퇴계동, 석사동 학원가 접근성도 좋다.‘어반포레’라는 팻네임에서 알 수 있듯이 동문건설이 시공하는 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’는 도심의 기능적인 편리함에 이어 자연의 숨결까지 고스란히 누릴 수 있다.이 단지는 자연환경도 뛰어나다. 단지 주변에는 만천천과 소양강, 구봉산 등이 위치해 있어 도심 속에서도 여가와 힐링을 동시에 누릴 수 있다. 특히 단지 내에는 물놀이가 가능한 어린이 놀이터, 시니어 정원, 휴게 정원 등 다양한 조경과 커뮤니티 시설이 조성돼 입주민의 일상에 여유를 더해준다. 여기에 106동 최상층에는 춘천 지역에서 쉽게 볼 수 없었던 27층 스카이카페가 조성돼, 구봉산 및 춘천 도심 전경 조망도 가능하다.단지의 지상 공간은 주차 공간을 지하화(근린생활시설 주차 제외)한 공원형 아파트로 설계했고, 가구당 1.5대의 넉넉한 주차 공간을 확보했다. 전체 가구는 4bay 판상형 위주의 구조이며 남향 위주로 배치돼 채광 및 일조권을 극대화했다. 전용면적 59㎡는 거실과 주방 맞통풍 구조로 설계됐으며 주방에는 대면형 아일랜드가 설치된다. 전용면적 84㎡는 타입에 따라 알파룸, 팬트리 등을 마련했다.현재 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’ 홈페이지에서는 전용면적 59·84㎡의 타입별 평면정보 및 인테리어 사항을 E-모델하우스를 통해 확인할 수 있다. 더욱 자세한 정보는 견본주택(강원특별자치도 춘천시 온의동 온의골 교차로 일원)을 방문해 확인하면 된다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com