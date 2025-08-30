이재명 대통령이 29일 청와대 영빈관 더불어민주당 의원들과 오찬간담회 후 단체기념을 촬영하고 있다. 대통령실제공

이재명 대통령은 29일 취임 후 처음으로 더불어민주당 의원 전원을 초청해 오찬을 하며 당정 결속을 다졌다.이날 오찬은 인천에서 진행된 1박 2일 간의 민주당 워크숍 직후 열렸다. 당 의원들은 워크숍이 끝난 뒤 단체로 청와대 영빈관으로 이동했다.오찬장에 이 대통령이 입장하자 의원들이 박수를 치며 "이재명"을 연호했고, 이에 이 대통령이 "정청래"라고 외쳐 웃음을 자아내는 등 시작부터 훈훈한 분위기가 조성됐다고 한다.정청래 대표가 먼저 모두발언에서 "이번 한일·한미 정상회담에서 진정한 외교가 무엇인지 여실히 보여주셨다"며 "이재명표 국익 중심의 실용 외교가 결실을 보기 시작했다"고 이 대통령을 치켜세웠다.김병기 원내대표는 "성공적인 순방 외교를 든든하게 뒷받침하겠다"며 건배사로 '이재명 정부 성공'을 제의했다.이 대통령은 여당 의원들에게 "제 말 한마디에 국민의 삶이 달려있다는 막중한 책임감으로 죽을힘을 다해 국정에 임하고 있다"며 "의원들께서도 지금이 역사적 변곡점이라 인식하고 책임이 정말 크다는 생각으로 임해달라"고 당부했다.이 대통령은 개혁 과제 완수를 위해 국회의 역할을 주문하며 여야가 지금처럼 강경 대치 일변도로 가기보다는 여당이 좀 더 책임 있는 역할을 할 필요가 있다는 취지로 당부한 것으로 전해졌다.이 대통령은 특히 집권 여당인 민주당이 국회에서 절대다수 의석을 점한 '강자'인 만큼 야당과 너무 세게 갈등하는 모습이 결국 여당에 대한 부정적 여론을 야기할 수 있다는 취지의 언급을 한 것으로 알려졌다.한 참석자는 연합뉴스와 통화에서 "대통령께서 '야당도 국가의 공식적 권력 기관'이라고 말씀했다"며 "성과를 보여주는 것이 여당의 길이고, 여당이 국민으로부터 제대로 평가받아야 국정 평가도 좋아진다고 당부했다"고 전했다.다른 참석자는 "우리가 다수당으로서 너무 야당을 때리지 말고 야당에도 잘하라는 뜻으로 이해했다"고 말했다.박수현 수석대변인은 국회 브리핑 후 기자들과 만나 "대통령께서 국회가 잘해달라고 주문한 데에는 여야가 모두 포함된다"며 "국회가 역할을 잘 할 수 있도록 여야 관계를 잘 만들어야 한다는 당부가 담겨있다고 본다"고 말했다.이 대통령은 오랜만에 친정인 당 의원들과 만나 "보고 싶었다", "전우들을 만난 것 같다"고 말하며 이번 미국·일본과의 정상회담을 준비하며 느낀 압박감과 성공적으로 마친 소회를 편안하게 털어놨다는 후문이다.오찬을 마치기 전 당내 최다선인 박지원·추미애 의원과 각각 30대와 40대인 전용기·백승아 의원이 의원들을 대표해 발언했다.83세인 박 의원은 "지난 대선 때 해남을 찾아 '지금(대선)은 이재명, 다음은 박지원'이라고 하신 약속을 지켜달라"는 농담으로 현장을 박장대소로 만들기도 했다.백 의원은 "저희는 이재명 정부 성공을 위해 '석세스 메이커(success maker·성공을 만드는 사람)'가 되겠다"고 말했다.전용기 의원은 자신의 이름을 빗대 "대통령의 해외순방 전용기는 제가 책임지겠다"고 농담한 뒤 "성공한 대통령을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 언급했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com