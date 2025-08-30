트럼프 상호관세, 美 2심 법원 “법적 근거 없다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국을 비롯한 전 세계 국가에 부과한 상호관세가 법적 근거가 없다는 미국 연방항소법원 판결이 나왔다.워싱턴DC 연방순회항소법원은 29일(현지시간) 트럼프 대통령이 행정명령의 근거로 삼은 국제비상경제권한법(IEEPA)에 대해 “수입을 규제할 권한은 대통령에게 부여하지만, 행정명령으로 관세를 부과할 권한까지 포함하지는 않는다”고 판결했다.재판부는 “IEEPA가 국가 비상사태에 대응해 중대한 권한을 대통령에게 부여하지만, 이 가운데 어떤 조치도 관세나 관세 부과금, 혹은 그와 유사한 과세 권한을 포함하지 않는다”며 “의회가 IEEPA를 제정하면서 과거 관행에서 벗어나 대통령에게 무제한적 관세 부과 권한을 주려 하지는 않았을 것으로 보인다”고 지적했다.이번 결정은 오는 10월 14일까지 효력이 유예된다. 팸 본디 법무부 장관은 정부가 즉각 항소하겠다고 밝혔고, 트럼프 대통령도 “정치편향적”이라 반발하며 대법원 상고 방침을 시사했다. 그는 “모든 관세는 여전히 유효하다”며 “이들 관세가 사라지면 국가에 총체적 재앙이 될 것”이라고 주장했다.그는 "미국은 더 이상 거대한 무역적자, 다른 나라들이 부과한 불공정한 관세 및 비관세 장벽을 감내하지 않겠다"고 말했다. 그러면서 "대법원의 도움 아래 우리는 그것(관세)들을 우리나라에 이익이 되도록 사용할 것"이라면서 대법원 상고 방침을 시사했다.이번 판결은 국제무역법원(USCIT)이 지난 5월 트럼프 대통령의 상호관세를 철회하라고 명령한 데 정부가 항소한 사건에 따른 것이다. 트럼프 대통령은 앞서 지난 4월 대규모 무역적자를 국가 비상사태로 선포하고 IEEPA를 근거로 국가별 상호관세를 부과했으나, 중소기업과 일부 주정부가 소송을 제기했다.판결은 상호관세뿐 아니라 펜타닐 유입을 이유로 중국·캐나다·멕시코 등에 부과한 관세, 중국 보복 조치에 따른 추가 관세 등 트럼프 대통령의 5개 행정명령에도 적용된다.다만 자동차·철강 등에 국가안보를 이유로 부과한 ‘무역확장법 232조’ 관세는 이번 판결과 무관하다. 무역법 301조, 122조, 관세법 338조 등도 여전히 트럼프 대통령이 활용할 수 있는 관세 수단으로 남아 있다.정채희 기자 poof34@hankyung.com