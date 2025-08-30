이 대통령은 이날 오후 생활용수가 제한 급수되는 강릉을 방문해 주요 수원지인 오봉저수지를 점검한 뒤 강릉시청에서 가뭄 대책회의를 주재하며 이같이 밝혔다고 강유정 대통령실 대변인이 전했다.
전날 강원도는 이 지역에 대한 재난 선포를 정부에 건의했다.
이 대통령은 강릉의 가뭄 지역에 대한 국가소방동원령 발령도 추가로 지시했다.
강 대변인은 "이에 행정안전부는 범정부 차원의 총력 대응을 위해 오늘 오후 7시부로 강원 강릉시 일원에 재난 사태를 선포할 예정"이라며 "소방 탱크 차량 50대를 지원해 하루 약 2천t을 추가 급수할 예정"이라고 전했다.
이 대통령은 "가뭄 피해를 최소화하기 위해 정부가 가용한 모든 자원을 총동원해 주민 불편을 최소화하라"고 지시하고 "식수 확보를 위해 전국적인 지원이 필요한 만큼 여유가 있는 지자체에서 공동체 의식을 갖고 도와달라"고 당부했다.
아울러 이 대통령은 급수난 해소를 위해 군·소방 급수차도 적극 활용할 것도 함께 주문했다.
강릉의 최근 6개월 강수량은 평년의 절반 수준에 그친 가운데 강릉 생활용수의 87%를 공급하는 오봉저수지의 저수율은 전날 15.7%(평년 71.0%)로 역대 최저치를 기록했다.
강릉에서는 저수율이 25% 이하로 떨어진 지난 20일부터 각 가정 계량기 50%를 잠금 하는 제한 급수를 실시해왔고, 저수율이 15% 미만으로 떨어지면 계량기 75%를 잠금 할 예정이다.
이날 대책회의에는 윤호중 행정안전부 장관, 김진태 강원도지사와 김홍규 강릉시장, 황주호 한국수력원자력 사장 및 더불어민주당 허영 의원(춘천·철원·화천·양구갑) 등도 참석했다.
김 지사는 이 대통령에게 "보셨듯이 우려되는 상황이니 종합적으로 살펴 재난 사태를 선포해달라"고 건의했고, 회의를 마칠 때도 "재난 사태 선포가 되면 고맙겠다"고 재난 사태 선포를 거듭 요청했다.
이에 이 대통령은 윤 장관을 향해 "(재난 사태 선포는) 행안부 소관 업무라고 한다. 가능하고 필요하면 그렇게 하시죠. 처리해달라"고 말한 뒤 김 지사에게 "좋은 제안해줘서 감사하다"고 언급했다.
재난 사태는 재난이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우 피해 최소화를 위해 선포하는 긴급조치다. 선포 시 인력·장비·물자 동원, 응급 지원, 공무원 비상소집 등 조치와 정부 차원의 지원이 이뤄진다.
앞서 2005년 5월 양양 산불, 2007년 12월 충남 태안 기름유출 사고, 2019년 4월 강원 동해안 산불, 2022년 3월 경북 울진·삼척 산불 등에 재난사태가 선포된 바 있다.
정채희 기자 poof34@hankyung.com
