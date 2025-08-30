홈 한경BUSINESS 1187회 로또 당첨번호 5, 13, 26, 29, 37,40 + 보너스번호 42 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202508302069b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.08.30 20:46 수정2025.08.30 20:46 정채희 기자 8월 마지막 주 로또 당첨번호는 5, 13, 26, 29, 37,40번이다. 동행복권에 따르면, 30일 추첨한 1187회 로또 당첨번호 조회결과 5, 13, 26, 29, 37, 40이며, 2등 보너스번호는 42이다. 정채희 기자 poof34@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 李 대통령, 강릉 가뭄에 ‘재난사태’ 즉각 선포 지시 나경원, 김현 '빠루'언급에 "명백한 허위사실, 적반하장" 슈카, 990원 소금빵으로 빵값 논란 직격…“시장에 파동이라도” 홍준표, "남은 인생 대한민국에 보은할 길 숙고" 유튜버 시작 알렸다 홍준표 정계복귀?···"이성배와 홍카콜라TV 시작"