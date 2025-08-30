1187회 로또 당첨번호 5, 13, 26, 29, 37,40 + 보너스번호 42

8월 마지막 주 로또 당첨번호는 5, 13, 26, 29, 37,40번이다.동행복권에 따르면, 30일 추첨한 1187회 로또 당첨번호 조회결과 5, 13, 26, 29, 37, 40이며, 2등 보너스번호는 42이다.정채희 기자 poof34@hankyung.com