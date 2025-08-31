[속보]與 김상욱 “윤석열, ‘소맥 폭탄’ 계속 돌려…도망가도 강제로”

12·3 비상계엄 후 국민의힘을 탈당한 김상욱 더불어민주당 의원이 ‘소맥’ 폭탄주를 돌린 윤석열 전 대통령 시절의 만찬과 이재명 대통령과의 식사는 격조가 있었다고 상반된 평가를 내렸다.김 의원은 지난 29일 자신의 유튜브 채널인 ‘김상욱TV’ 라이브 방송에서 “윤석열 때 용산에서 밥 먹었을 때는 일단 ‘오늘 우리가 술 마셨다는 소리를 절대 밖에 하시면 안됩니다’라고 주의를 준다. 그리고 술이 나온다”고 말했다.그는 이어 “좋은 술이 아니라 소맥 폭탄주로 계속 돌고, 저는 세상에서 제일 싫어하는 술이 소맥이라 도망다니자 잡혀서 강제로…”라고 덧붙였다. “윤 전 대통령이 만찬 했을 때는 소백이 빠진 날을 본 적이 없다. 소맥을 많이 드신다. 이래도 되나 할 정도로 취하면 누구는 울고 있고, 그러다 보면 그냥 끝난다”고도 말했다.그러면서 이 대통령과의 식사에 대해서는 “청와대 영빈관에서의 오찬은 되게 재밌었다. 격조가 있었다”며 “영빈관에서 식사를 다 같이 하는데 알코올은 본 적이 없다. 일단 술 자체가 없고 토론이 많이 이뤄진다”라고 밝혔다. 이 대통령은 이날 민주당 의원 전원을 청와대 영빈관으로 초청해 오찬을 가진 바 있다.김 의원은 용산 대통령실과 청와대를 비교하기도 했다. 그는 “용산 대통령실은 국가의 품격과 품위를 얘기하기엔 너무 골방이고 음침하다”며 “청와대 영빈관은 확실히 품위와 품격이 있었다”고 했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com