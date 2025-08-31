권성동 국민의힘 의원이 27일 오전 서울 종로구에 마련된 김건희 특검팀 사무실로 통일교 부정 청탁 의혹 관련 조사를 받기 위해 출석하며 입장을 밝히고 있다./2025.8.27.사진=한경 문경덕 기자

이재명 대통령이 지난 30일 가뭄 피해를 보고 있는 강릉시 일원에 대한 재난사태 선포를 지시한 가운데 권성동 국민의힘 의원이 “정부의 결정에 대해 강릉시민을 대표해 감사의 마음을 전한다”고 밝혔다.31일 권 의원은 지난 30일 자신의 페이스북에 “이재명 대통령이 직접 강릉을 방문해 현장 목소리를 듣고 즉각적인 재난 사태 선포와 국가 차원의 동원령을 지시한 것은 높이 평가할 만하다”며 “특검의 위협에 굴하지 않고 강릉시 국회의원으로서 저는 정부의 조치가 현장에서 차질 없이 집행되도록 꼼꼼히 챙기겠다”고 전했다.그는 “이번 사태를 계기로 장기적인 대책도 마련해야 한다”며 “강릉을 비롯한 가뭄 취약 지역의 상수원 다변화와 선제적 투자가 필요하다”고 강조했다.권 의원은 “수도권 중심으로 설계된 상수도 체계 또한 재점검해 방재에 상대적으로 취약한 지역이 자연재해로 인해 지역경제 전체가 위협받는 일이 없도록 해야 한다”면서 “지금 이 순간에도 어려움을 이겨내고 계신 강릉시민 한 분 한 분께 진심 어린 위로를 드린다”고 전했다.한편 권 의원은 통일교 측에게 불법 정치자금을 수수한 혐의로 민중기 특별검사팀에 의해 구속영장이 청구된 상태다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com