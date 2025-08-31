가계대출 증가세 대시 확대

금융 당국, 추가 대출 규제 방안 발표 검토

서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 바라본 서울 시내 아파트 단지 모습. 사진=연합뉴스

6·27 대책 이후 축소된 가계대출 증가액이 이달 다시 4조원대 초반에 이를 것으로 예상됨에 따라 추가 대출 규제가 나올 것인지에 대해 이목이 쏠린다.31일 금융권과 금융당국에 따르면 지난 28일 기준 전체 은행과 제2금융권 등 전 금융권 가계대출 잔액은 4조2000억원가량 증가했다.지난달 전 금융권 가계대출이 2조2000억원 증가하며 지난 3월 이후 최소치를 기록한 바 있는데, 이달엔 다시 증가 폭이 커진 것이다.8월 은행권 가계대출은 3조6000억원가량, 2금융권은 6000억원가량 늘어난 것으로 집계됐다.은행권 주택담보대출은 전달에 이어 감소세를 이어갔지만, 휴가철과 이사 수요 등으로 신용대출 등 기타대출이 많이 늘어났다.2금융권 가계대출은 지난달 6000억원 순감소에서 이달 6000억원가량 순증으로 전환하며 가계대출 증가 폭을 키웠다.정부는 주담대 한도를 6억원으로 제한한 6·27 대책으로 가계대출 과열 양상이 다소 진정됐다고 평가했다.다만 추세적 안정세에 접어들었는지는 더 지켜봐야 한다는 입장이다. 이런 흐름 속에서 금융당국은 조만간 발표될 부동산 공급 대책에 맞춰 추가 대출 규제 방안을 발표하는 것을 검토하고 있다.정부는 전세보증금 반환보증 담보인정비율을 낮추고 전세대출 보증 비율도 추가 축소하는 방안 등을 검토 중인 것으로 알려졌다.전세대출에 총부채원리금상환비율(DSR) 규제를 적용하는 방안도 테이블 위에 올라왔지만, 서민 자금이나 실수요를 과도하게 옥죌 수 있다는 우려가 있어서 이번 대책에서 빠질 가능성이 크다.김정우 기자 enyou@hankyung.com