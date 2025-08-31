"아이폰은 이것도 안되지?"...애플 저격한 삼성전자

사진=연합뉴스

삼성전자가 애플 아이폰17을 저격하는 광고를 또 다시 공개해 화제다.31일 관련 업계에 따르면 최근 삼성전자 미국 법인은 유튜브 채널에 'Shirt off? No problem'(셔츠가 없다고? 문제 없어)이란 제목의 영상을 올렸다.영상에서 삼성전자는 아이폰에서 불가능한 기능을 갤럭시 Z폴드7과 갤럭시 인공지능(AI) 기술로 간단히 해결하는 장면을 보여주고 있다. 애플 약점을 지적한 것.'Real Upgrade'(진짜 업그레이드)라는 문구로 시작하는 영상은 한 남성이 갤럭시 Z폴드7을 들고 AI 이미지 생성 기능을 활용해 상의를 벗고 있는 사진에 셔츠를 입히는 데 성공한다.반면 아이폰을 쓰는 남성은 AI 이미지 생성에 실패하자 냅킨이나 나뭇잎으로 몸을 가리려고 시도한다. 또 "방금 펼쳤어?"라며 폴더블폰을 낯설어하는 반응을 보인다.영상은 "당신 휴대전화도 이게 되나요?"라는 질문과 함께 아이폰을 쓰는 남성이 짜증을 내면서 자신의 스마트폰을 던지며 끝난다. 삼성은 해당 장면을 통해 아이폰에는 없는 AI·폴더블 경험을 강조했다.삼성전자는 올해 들어 갤럭시와 아이폰을 비교하는 영상과 게시물을 연이어 공개하고 있다.앞서 애플은 지난 6월 연례 세계개발자회의(WWDC)에서 통화·메시지 실시간 번역과 캡처된 화면 속 제품을 검색하는 AI 기능을 발표했다. 하지만 이는 모두 삼성전자와 구글이 이미 선보인 기술과 별다른 차이를 보이지 못했다.당시 삼성전자는 애플의 WWDC 발표 내용을 겨냥한 듯 "커스터마이징할 수 있는 앱? 플로팅 바? 세련된 유리 UI? 왠지 익숙하네요", "실시간 번역이 처음이신가요? 환영합니다! 저희는 꽤 오래전부터 텍스트와 음성을 실시간으로 번역해 왔습니다" 등 내용의 영상을 올렸다.김정우 기자 enyou@hankyung.com