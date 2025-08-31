31일 국민건강보험공단에 따르면 올해 4월 말 기준 건보료 납부 기한이 1년 이상 지난 장기 체납자는 94만 9151명이다. 이들의 체납액은 2조 8877억 원에 달하는 것으로 집계됐다.
특히 생계형 체납으로 보기 어려운 3000만 원 이상 고액을 체납한 이들은 9756명으로 전체 체납자의 1%였다. 이들의 전체 체납액은 6098억 원(21.1%)이었다.
5000만 원 이상 체납자는 3937명(0.4%), 총 체납액은 3889억 원(13.5%)이었다.
현행 건강보험법은 고액 상습 체납자에 대해 인적사항 공개 등 제재를 허용하고 있지만 실효성이 떨어진다는 지적이다.
여전히 건보료를 내지 않는 사례가 반복되며 제재 수단이 마련돼야 한다는 지적이 나온다.
한지아 국민의힘 의원은 지난 5월 납부 능력이 있는데도 정당한 사유 없이 건보료를 5000만 원 이상 체납하면 공단이 법무부 장관에게 출국금지를 요청할 수 있게 하는 건강보험법 개정안을 발의한 바 있다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지