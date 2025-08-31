국민건강보험공단 종로지사 모습. 24.1.29 /사진=한경 이솔 기자

건강보험료를 1년 이상 납부하지 않은 장기 체납자가 95만명에 달하며 이중 3000만원 이상 고액 체납자만 약 1만 명인 것으로 나타났다.31일 국민건강보험공단에 따르면 올해 4월 말 기준 건보료 납부 기한이 1년 이상 지난 장기 체납자는 94만 9151명이다. 이들의 체납액은 2조 8877억 원에 달하는 것으로 집계됐다.특히 생계형 체납으로 보기 어려운 3000만 원 이상 고액을 체납한 이들은 9756명으로 전체 체납자의 1%였다. 이들의 전체 체납액은 6098억 원(21.1%)이었다.5000만 원 이상 체납자는 3937명(0.4%), 총 체납액은 3889억 원(13.5%)이었다.현행 건강보험법은 고액 상습 체납자에 대해 인적사항 공개 등 제재를 허용하고 있지만 실효성이 떨어진다는 지적이다.여전히 건보료를 내지 않는 사례가 반복되며 제재 수단이 마련돼야 한다는 지적이 나온다.한지아 국민의힘 의원은 지난 5월 납부 능력이 있는데도 정당한 사유 없이 건보료를 5000만 원 이상 체납하면 공단이 법무부 장관에게 출국금지를 요청할 수 있게 하는 건강보험법 개정안을 발의한 바 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com