대통령실사진기자단

한미 정상회담을 성공적으로 마친 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 2주 연속 오르며 53%대를 회복했다.1일 여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 실시한 8월 4주차 주간 집계에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 53.6%('매우 잘함' 43.9%, '잘하는 편' 9.7%)로 전주 대비 2.2%포인트(p) 상승했다.부정 평가는 42.3%('매우 잘못함' 32.6%, '잘못하는 편' 9.7%)로 2.6%p 하락했다. 긍·부정 격차는 오차범위(±1.9%p)를 넘어선 11.3%p였다. '잘 모름' 응답은 4.1%였다.에너지경제가 리얼미터에 의뢰해 지난 26일 실시한 긴급 현안 조사에서 "한미회담이 성과가 있다"는 응답이 60.7%였고, 회담 전체에 대해서도 긍정 평가가 53.1%로 과반수가 넘었다.특히 보수 성향 유권자층이나 영남 지역에서 이 대통령의 지지율이 크게 올랐다. TK 지역에서 긍정 평가가 35.1%에서 44.2%로 9.1%p 뛰며 부정평가(50.6%)와의 격차를 크게 좁혔다.이념 성향별로도 보수층에서의 긍정 평가가 28.4%로 전주보다 5.7%p 상승한 게 눈에 띈다. 진보층(1.5%p↑, 85.1%), 중도층(1.4%p↑, 54.1%)에서도 모두 올랐다.연령별로는 40대에서 9.6%p 오른 71.4%를 기록해 가장 큰 폭의 반등을 보였고, 60대(3.4%p↑, 51.7%), 50대(1.8%p↑, 63.9%)에서도 긍정평가가 올랐다. 반면 20대는 2.2%p 내린 40.0%로 집계됐다. 성별로는 여성(2.4%p↑, 56.0%), 남성(2.1%p↑, 51.2%) 모두 상승했다.일간 지표를 보면, 지난 22일 51.1%에서 시작해 한미 정상회담이 진행된 26일 52.0%, 27일 53.1%로 상승했다. 이후 28일에는 55.5%까지 올랐고, 29일에는 54.5%로 소폭 하락했다.이번 대통령 국정수행 평가는 8월 25~29일 전국 만 18세 이상 유권자 2537명(응답률 5.1%)을 대상으로 진행됐다. 표본오차 ±1.9%p, 95% 신뢰수준이다. 무선 100% RDD 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com