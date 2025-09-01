걱정되는 장바구니 물가 사진=연합뉴스

고물가와 폭염·폭우 등 이상기후가 맞물리며 식료품·음료 등 가구 먹거리 소비가 9년 만에 가장 낮은 수준으로 줄어든 것으로 나타났다.이는 먹거리 지출액 자체는 늘었지만 물가 상승분을 제외한 실제 소비 규모는 줄었다는 뜻이다.1일 통계청 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 올해 2분기 가구 식료품·비주류음료 소비지출(명목)은 월평균 42만3000원으로 1년 전보다 1.8% 늘었다.하지만 물가 상승분을 제외한 실질 소비지출은 34만1000원으로 1.0% 감소한 것으로 나타났다.2분기 식료품·음료 소비자 물가 상승률은 2.9%에 달했다. 가계의 실질 먹거리 지출은 2023년 4분기에 1.8%로 반짝 증가했지만 이후 다시 감소세로 돌아섰다.올해 1분기에는 0.4% 늘었지만 증가폭이 둔화됐고 2분기에는 다시 마이너스로 전환됐다.작년 연말 큰 폭으로 올랐던 환율이 수입 원자재 등에 반영되면서 식품기업들이 출고가를 줄줄이 올렸고 결국 소비자들이 지갑을 닫았다는 분석이 나온다.이로써 올해 2분기 먹거리 실질 지출액은 같은 기준으로 통계가 집계되기 시작한 2019년 이후 최저치를 기록했다. 그 이전까지 비교하면 2016년 2분기(33만원) 이후 9년 만에 가장 적은 수준이다.식료품과 비주류 음효는 전체 소비지출에서 약 14%를 차지하는 주요 필수 지출 항목이다. 필수재인 만큼 소비 자체를 줄이기보다는 더 저렴한 대체품으로 이동했을 가능성도 정부는 보고 있다.통상 음식점 소비가 눈에 띄게 늘 때 식료품 소비가 감소하는 경향이 있지만 2분기에는 외식비 지출도 소폭 증가에 그쳤다. 2분기 가구 식사비 실질지출은 35만3000원으로 1년 전보다 0.2% 늘었다.1분기 0.4% 줄어든 뒤 다시 증가했지만 아직 둔화 흐름에서 벗어나진 못한 모습이다.최근 먹거리 소비가 줄어든 것은 먹거리 고물가가 지속된 영향으로 봐야 한다는 관측에 힘이 실리는 이유다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com