언차티드에스테틱퀘스트(uaq), 2025 서울뷰티위크 피칭대회 수상

라이프스타일 브랜드 언차티드에스테틱퀘스트(uaq, uncharted aesthetic quest)가 지난 8월 29일 열린 2025 서울뷰티위크 피칭대회에서 성과를 인정받아 수상에 올랐다. uaq는 이번 수상과 함께 올 하반기 다양한 무대에서의 활동을 더욱 가속화한다.uaq는 오는 9월 4일부터 6일까지 열리는 2026 S/S 서울패션위크 트레이드쇼에 선정돼 참가한다. 패션과 뷰티를 아우르는 브랜드 철학을 바탕으로, 독창적인 신규 라인업 제품을 국내외 바이어와 업계 관계자에게 선보일 예정이다.이어 9월 5일부터 11일까지 현대백화점 판교점에서 팝업스토어를 운영한다. 이번 팝업에서는 지난 8월 현대백화점 무역센터 팝업스토어에서 큰 인기를 끌며 품절되었던 스카프와 함께, uaq의 신제품 가방 컬렉션이 최초로 공개된다. 대표 아이템인 두피 토닉과 주얼리 스트랩 시리즈 등과 함께 확장된 라인업을 경험할 수 있다. uaq 관계자는 “이번 팝업에서는 럭키드로우, 토닉 무료 증정 등 다양한 이벤트를 준비하고 있다”고 전했다.또한 10월 중순, uaq는 서울 로컬스티치 회현에 첫 번째 플래그십 스토어를 오픈한다. 그 동안 팝업스토어를 통해 소비자와의 접점을 넓혀왔다면, 이번 플래그십은 상시적으로 고객이 브랜드를 직접 경험할 수 있는 공간이라는 점에서 의미가 크다. uaq 관계자는 “플래그십 스토어는 일상 속에서 고객과의 지속적인 접점을 만드는 중요한 계기가 될 것”이라며, “향후 오프라인 확장을 통한 브랜드 성장에도 전환점이 될 것”이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com