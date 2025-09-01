나비싱크, 프리미엄 싱크볼 ‘nabi calm’ 9월 1일 공식 출시

싱크볼 전문 브랜드 나비싱크가 9월 1일 프리미엄 라인 ‘nabi calm’을 공식 출시한다. 회사는 추석을 앞두고 제품 출시와 함께 묶음 할인, 후기 인증 사은품 등 다양한 프로모션을 운영하며 소비자 접점을 확대할 계획이다.나비싱크는 지난 4월 첫 제품을 선보인 이후 850 규격 교체형 싱크볼과 SUS304 소재 인셋 방식 모델을 통해 합리적 가격과 품질을 동시에 갖춘 브랜드로 자리잡았다. 이번 nabi calm은 같은 가격대에서 기능성과 내구성, 디자인을 한 단계 끌어올린 것이 특징이다. 브랜드명 calm에는 조용하고 안정된 주방 환경을 추구한다는 의미가 담겼다.추석 프로모션은 9월 15일까지 진행된다. nabi calm과 프리미엄 수전 루미노바 LV-4000을 함께 구매하면 10% 할인되며, 가족·지인 나눔패키지(2세트 동시 구매) 선택 시 20% 할인이 적용된다. SNS에 구매 후기를 인증한 고객에게는 신세계상품권 5만원을 추가 증정한다. 행사 기간 동안 구매한 고객은 대나무 행주를 무료로 받을 수 있으며, 연휴 전 설치를 지원한다.업계에서는 나비싱크가 합리적 가격 전략에서 프리미엄 라인까지 확장하며 소비자층을 넓히는 행보에 주목하고 있다. 신제품 출시와 판촉 이벤트를 동시에 진행해 브랜드 인지도를 단기간에 끌어올리려는 전략으로 풀이된다.나비싱크 관계자는 “출시 이후 가성비 브랜드로 주목을 받았지만 소비자의 기대는 계속 높아지고 있다”며 “nabi calm은 가격 경쟁력을 유지하면서도 품질을 업그레이드해 새로운 만족을 제공할 것”이라고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com