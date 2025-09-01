설로인, '설로인 숙성한우 선물세트’ 추석기획전 진행

프리미엄 숙성한우 브랜드 설로인이 2025년 추석을 맞아 숙성한우 선물세트 프로모션을 진행한다. 매 명절마다 새로운 판매 기록을 경신해온 설로인은 올해 역시 ‘명절 선물 = 설로인 숙성한우 선물세트’라는 공식을 굳히겠다는 포부다.설로인은 2021~2024년 기준 숙성한우 누적 판매액 1000억 원, 선물세트 누적 37만 세트 판매를 달성했다.특히 매 명절 시즌마다 조기 품절 기록을 이어가며 프리미엄 한우 선물 시장에서 확고한 입지를 다졌다. 이번 추석 얼리버드 기간(9월 1일~9월 18일)에는 최대 2만 5천원 상당의 고급 보자기 포장을 무료 제공 혜택을 처음으로 더해, 고객 만족도를 강화한다.설로인 숙성한우 선물세트는 독자적인 ‘슈퍼 웻에이징’ 기술을 적용해 풍미가 깊고 부드럽다. 진공 포장을 통해 최대 2주간 냉장 보관이 가능하며, 완벽한 보냉력을 갖춘 전용 가방에 담아 신선도를 유지한다. ‘선물하기’ 기능을 통해 선물을 받는 이가 직접 원하는 수령일을 지정할 수 있고, 추석 특별 제작 감사카드 각인 서비스까지 제공해 고급스러운 맞춤형 선물로 완성된다.특히 이번 추석에는 ‘프레스티지 숙성한우 선물세트’를 처음으로 선보인다. 상위 1% 한우 중 다시 1%를 엄선해 구성한 한정 판매 상품으로, 60만 원 이상의 하이엔드 선물을 찾는 고객을 겨냥했다.9월 15일부터는 고객 편의를 극대화하기 위한 컨시어지 서비스가 제공된다. 선물 받는 이의 연락처만 남기면 설로인이 직접 연락을 취해 배송 일정을 조율한 후 발송까지 진행하는 맞춤형 서비스다.추석 기획전은 9월 1일부터 10월 17일까지 진행된다. 얼리버드 기간(9월 1일~9월 18일)에는 ▲최대 2만5천원 상당 보자기 무료 포장 ▲ 시그니처 세트 구매 시 선착순 500건 뉴믹스 커피포팩 증정 ▲프레스티지 세트 구매 시 5% 마일리지 페이백 혜택이 제공된다. 정규 기획전(9월 19일~10월 17일)에는 전 구매 고객에게 5% 마일리지를 돌려준다.설로인 관계자는 “설로인의 숙성한우 선물세트는 매 시즌 조기 품절을 기록하며 프리미엄 명절 선물의 대표 브랜드로 자리 잡았다”며 “올해는 다양한 혜택과 새롭게 선보이는 프레스티지 라인업을 통해 선택지를 넓히고, 명절 선물의 새로운 기준을 제시하겠다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com