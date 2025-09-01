파주시 접경지역 우리측 초소에 설치된 대북확성기 사진=뉴스1

국군이 제작·송출해온 대북 심리전 방송 ‘자유의 소리’ 라디오 방송을 전격 중단한 것으로 알려졌다.대북 심리전의 상징적 수단이었던 자유의 소리 방송이 전격 중단된 것은 2010년 천안함 피격 사건 이후 재개된 이해 처음이다.1일 국방부에 따르면 이날 공지를 통해 “남북간 군사적 긴장완화를 위한 조치의 일환으로 자유의 소리 방송을 중지했다”고 밝혔다.자유의 소리는 국군심리전단이 대북 심리전 차원에서 제작·송출해온 라디오 방송으로 북한 정권 관련 소식을 비롯해 자유민주주의 우월성이나 대한민국의 발전상, 남북한 체제 비교, 남한의 최신 대중문화 등을 주요 내용으로 한다.이번 자유의 소리 송출 중단은 이재명 정부가 추진해온 남북 긴장 완화와 군사적 신뢰 구축 조치의 일환이다.앞서 군은 이 대통령 지시에 따라 지난 6월부로 전방에서 틀던 대북 확성기 방송을 모두 중단했고, 이후 접경지역에 설치된 고정식 대북 확성기도 철거했다.국가정보원은 직접 운영해온 대북 라디오 방송과 대북 TV 방송도 지난달 부로 순차적으로 송출을 중단한 것으로 알려졌다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com