사진= 닥터에디션 퍼스트맘 시리즈

㈜에프앤디넷의 병원 내 건강기능식품 코너 전문 브랜드 닥터에디션이 임신 전 기간과 수유기까지 임신시기별 맞춤 영양을 고르게 제공하는 프리미엄 임산부 올인원 영양제 ‘퍼스트맘 시리즈’를 리뉴얼 출시했다.산부인과, 분만 병원 등에서 판매 중인 닥터에디션의 대표 제품 ‘퍼스트맘 시리즈’는 하루 2알로 임산부가 꼭 챙겨야 할 주요 비타민과 미네랄을 간편하게 섭취할 수 있는 프리미엄 임산부 영양제다. 이번 리뉴얼을 통해 퍼스트맘 Ⅰ과 Ⅱ에는 섭취 즉시 몸에서 이용 가능한 활성형 엽산이 적용됐으며, 퍼스트맘 Ⅲ는 뼈 건강에 도움을 주는 칼슘과 시너지를 높이는 마그네슘을 강화해 20종의 비타민과 미네랄을 함유한 건강기능식품으로 업그레이드됐다.퍼스트맘 Ⅰ은 임신 초기 여성에게 필요한 총 17종의 비타민과 미네랄이 들어있으며, 특히 태아의 성장과 신경관 결손 예방에 중요한 활성형 엽산을 800 ㎍ DFE로 함유해 한국인 임신부 권장량의 129%를 담았다. 또한 초기 임산부의 불편함을 덜어줄 수 있도록 비타민 B6를 권장량 대비 318%로 강화해 설계되었다.퍼스트맘 Ⅱ는 태아의 성장이 활발해지는 임신 중·후기에 필요한 19종의 비타민과 미네랄을 제공한다. 혈액 생성에 필요한 철분을 60 mg 고함량으로 배합한 것이 특징이며, 활성형 엽산 800 ㎍ DFE와 두뇌 및 망막 구성 성분인 식물성 DHA 200 mg가 부원료로 포함되어 있다.퍼스트맘 Ⅲ는 산모의 회복과 영양 공급을 위한 20종의 비타민과 미네랄이 균형 있게 배합됐다. 출산 후 약해진 뼈 상태를 고려하여 칼슘, 마그네슘, 비타민 D를 비롯해 뼈의 구성에 필요한 비타민 K를 수유부 권장량의 200%로 담았다.닥터에디션 관계자는 “퍼스트맘 시리즈는 지난 21년간 임산부와 유·소아 건강을 연구해온 노하우를 바탕으로 건강한 임신과 출산을 돕기 위한 시기별 필수 영양소를 과학적으로 설계한 제품”이라며, “이번 리뉴얼로 임산부에게 꼭 필요한 고품질 영양소를 가격 변동 없이 간편하게 챙길 수 있어 제품력, 편의성, 실속 모두 소비자의 기대에 부응하는 제품으로 거듭날 것”이라 전했다.한편, 닥터에디션 퍼스트맘 시리즈는 산부인과, 분만 병원 등 병원 내 건강기능식품 코너에서 만나볼 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com