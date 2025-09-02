마곡 전·월세 하늘의 별따기… 주거용 오피스텔 ‘롯데캐슬 르웨스트’ 관심

최근 들어 서울 강서구 마곡동 부동산 시장에 기대감이 감돌고 있다. 대기업 본사가 속속 마곡으로 이전하면서다. 이에 비해 임대 물건은 많지 않아 인근에 거주지 마련하려는 실수요자들의 발등엔 불이 떨어졌다.마곡지구는 마이스 복합단지, 이화여대 서울병원, NC백화점 등 주변에 각종 편의시설을 갖추고 있다. 차량으로 김포공항과 10분, 인천국제공항과 30분~40분 거리이고, 지하철 9호선, 5호선, 공항철도가 지나는 등 대중교통 인프라도 탄탄하다. 무엇보다 LG사이언스파크를 비롯해 롯데, 코오롱, 넥센, 에쓰-오일, 아워홈 등 대기업 및 중견기업들이 마곡지구에 자리잡고 있으며, 대기업 본사 입주가 계속 이어질 예정이다.DL그룹은 이달 DL이앤씨를 시작으로 DL케미칼 등 전 계열사의 본사를 차례대로 마곡 ‘원그로브’로 이전한다. 이랜드그룹은 9월까지 '마곡 글로벌 R&D센터'로 그룹 계열사 본사 이전을 마무리할 계획이다. 이미 이랜드건설·이노플·파크 등이 입주를 마쳤고, 이랜드월드와 리테일·이츠 등이 남았다. 대명소노그룹은 내년 상반기 본사를 이전할 계획으로 알려졌다. 티웨이항공을 비롯해 지주 소노인터내셔널, 소노스퀘어 등 곳곳에 분산된 주요 계열사가 마곡 르웨스트시티타워에 모인다.이 외에도 지난 5월에는 LG그룹의 인공지능(AI) 연구 조직인 LG AI연구원이 본사 이전을 완료했으며, 대한항공 여객사업부와 에어인천도 아시아나항공 화물사업부 인수에 따른 사세 확장에 발맞춰 마곡지구를 새 거점으로 선택했다.기업들이 이전하면서 거주 수요가 늘어나고 있지만 당장 들어갈 수 있는 전·월세 물량은 많지 않은 상황이다. 마곡지구 내 근무자 중 2030세대 비중이 큰 만큼 주택 매매는 여의치 않아 전월세 매물을 찾고 있지만, 기존 입주 기업과 김포·인천공항 근무자 등이 이미 전·월세 매물을 꿰찬 상태라는 분석이다. 괜찮은 임대 물건은 나오자마자 바로 빠지는 편이다.매매시장도 활발하다. 부동산R114에 따르면, 올해 상반기 강서구 아파트 매매 거래량은 2,233건으로 전년 동기 대비 68.66% 늘어났다. 2020년 하반기 이후 반기별로 봤을 때 거래량이 가장 많았다. 7월은 6.27 대출 규제의 여파로 강서구를 비롯해 시장 전반적으로 거래가 주춤하는 모습이지만 통상 대출 규제 효과가 3~6개월에 불과한 점을 고려할 때, 앞으로 수요가 더 늘어날 가능성이 크다.장기적으로 집값 상승에 대한 기대감도 높다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, ‘마곡엠밸리7단지(2014년 6월 입주)’ 전용 114㎡는 지난 5월 20억5,000만 원에 거래되며, 2021년 11월 이후 3년여 만에 신고가를 경신했다. 이후 6월에도 같은 면적대가 20억2,000만 원에 실거래됐으며, 앞서 3월과 4월에도 각각 20억1,000만 원에 거래되는 등 올해에만 네 차례 20억 원대 거래가 이뤄지기도 했다.이러한 가운데 마곡산업단지를 도보로 이용할 수 있는 입지에 들어선 주거용 오피스텔 ‘롯데캐슬 르웨스트’에 대한 수요자들의 관심이 뜨겁다.롯데건설이 서울 강서구 마곡도시개발사업지구 CP2블록에 선보인 ‘롯데캐슬 르웨스트’는 지하 6층~지상 15층 5개 동 규모의 복합 주거단지로, 오피스텔 전용 45~103㎡ 총 876실과 판매시설, 업무시설, 부대시설 등으로 이뤄졌다. 지난해 8월 준공돼 즉시 입주가 가능하고, 오피스텔은 준주택으로 분류돼 최근 시행된 6.27 대출 규제에서도 자유롭다.‘롯데캐슬 르웨스트’ 지하철 9호선ㆍ공항철도 환승역인 마곡나루역과 5호선 마곡역을 이용할 수 있는 트리플 역세권 입지를 갖췄다. 특히 단지 지하2층에 마련된 통로를 통해 마곡역(5호선)과 마곡나루역(9호선 및 공항철도)을 편리하게 오갈 수 있다.마곡지구를 중심으로 조성된 각종 생활 인프라도 누릴 수 있다. 마곡 마이스(MICE, 기업회의ㆍ관광ㆍ컨벤션ㆍ전시) 복합단지에 들어선 이마트 트레이더스와 LG아트센터, 영화관 등 각종 편의시설을 편리하게 이용할 수 있다. 단지 앞에는 서울 서부권 최초의 전시ㆍ컨벤션센터인 ‘코엑스 마곡’과 랜드마크 오피스 빌딩 등이 들어서 있다.쾌적한 주거환경도 돋보인다. 축구장 70개 크기에 달하는 약 50만㎡ 규모의 보타닉공원(Botanic parkㆍ공원과 식물원을 결합한 곳)을 걸어서 오갈 수 있다. 보타닉공원에는 온실, 야외정원 등에 다양한 식물이 심어져 있고, 남녀노소 모두 이용할 수 있는 다채로운 시설도 마련돼 있다. 궁산근린공원 등도 지근거리에 있다.‘롯데캐슬 르웨스트’는 신축 브랜드 단지에 걸맞은 차별화된 상품성도 갖췄다. 다채로운 평면 구성과 1.5룸, 2룸, 3룸 설계를 통해 1인 가구부터 4인 가구까지 라이프스타일에 따라 선택할 수 있도록 했다. 또 타입별로 발코니 면적을 제공해 실사용 공간을 넓혔다. 전용 69㎡ 타입은 3베이(bay) 판상형 구조로 설계해 통풍을 극대화했다. 전용 91㎡ 타입은 3면 개방 타워형으로 설계해 탁 트인 도심뷰를 누릴 수 있다.벽, 상판, 주방가구 등에는 이탈리아산 미끄럼방지 타일을 비롯해 해외 유명 브랜드 제품을 적용해 고급스러운 분위기를 더했다. 현관 중문, 전기오븐, 세탁기, 건조기, 김치냉장고, 냉장고 등이 무상으로 제공되는 ‘풀 퍼니시드’ 시스템도 갖췄다. 지상 2층과 지하 2층에 마련된 커뮤니티는 지역 최고 수준을 자랑한다. 지상 2층에는 맘스라운지, 키즈카페, 1인 독서실, 스터디룸, 오픈스터디, 라이브러리, 라운지&바, 다이닝&카페, 와인라운지 등이 들어선다. 지하 2층에는 피트니스, 실내골프클럽, 스크린골프, 락커룸, GX(그룹운동)룸, 탈의실 등 운동시설이 마련돼 있다.현재 분양홍보관이 롯데캐슬 르웨스트 AVENUE 일원에서 운영 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com