도미노코리아, 국내 최초 ‘마킹기·비전시스템 패키지’ 출시

도미노코리아㈜가 국내 최초로 마킹기와 비전시스템을 결합한 패키지 상품 ‘VxR-STARLIGHT’를 출시했다.이번 상품은 제조 현장에서 요구되는 가변데이터 인쇄와 검증을 동시에 수행할 수 있도록 설계됐으며, △식품 △음료 △화장품 △건강기능식품 등 다양한 산업의 스마트팩토리 전환을 앞당길 것으로 기대된다.패키지에는 제조일자, 소비기한, 로트번호와 같은 필수 가변데이터를 고해상도·고속 인쇄할 수 있는 국내 연포장재에 최적화된 열전사(TTO) 마킹기 ‘Vx50i CORE’와 인쇄 유무 및 위치 검증부터 OCR/OCV(광학문자인식·검증)까지 지원하는 ‘R-Series 비전시스템’이 포함돼 있다.두 장비는 하나의 HMI(Human Machine Interface)에서 통합 제어가 가능해, 인쇄 품질을 자동으로 점검하면서 동시에 작업 효율과 생산성을 크게 높여준다.도미노코리아는 이번 패키지 출시에 맞춰 오는 2026년 3월 31일까지 정가 대비 50% 할인 프로모션을 진행한다. 초기 도입 기업들에게는 도입 비용을 절감하면서도 글로벌 수준의 품질 관리 체계를 빠르게 구축할 수 있는 절호의 기회가 될 전망이다.도미노코리아 전상욱 대표는 “단순 인쇄만으로는 글로벌 품질 기준을 충족하기 어려운 시대가 됐다”며 “마킹과 비전시스템을 통합하는 것은 휴먼 에러를 최소화하고, 스마트팩토리 구현을 위한 핵심적인 조건이 될 것이다”라고 설명했다.글로벌 제조업계에서는 이미 인쇄와 검증을 동시에 수행하는 원스톱 자동화 방식이 새로운 표준으로 자리 잡았다. 제품별 제조일자와 소비기한 등 가변데이터의 신뢰성 확보는 식품안전 규제, 화장품 GMP 인증, 건강기능식품 관리 기준 강화 등과 맞물리며 그 중요성이 더욱 커지고 있다.도미노코리아는 이번 ‘VxR-STARLIGHT’패키지를 통해 제조업계의 스마트팩토리 구현, 디지털 전환, 휴먼 에러 제로화, 글로벌 품질 규제 대응 등을 적극 지원한다는 방침이다. 이 패키지는 포장재에 텍스트, 그래픽, 1D/2D바코드, 푸드QR 등 다양한 데이터를 안정적으로 인쇄하고 검증해야 하는 기업에 최적의 솔루션이 될 것으로 기대된다.보다 자세한 내용은 도미노코리아 공식 홈페이지 또는 대표전화를 통해 확인할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com