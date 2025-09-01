도미노코리아, 국내 최초 ‘마킹기·비전시스템 패키지’ 출시

이번 상품은 제조 현장에서 요구되는 가변데이터 인쇄와 검증을 동시에 수행할 수 있도록 설계됐으며, △식품 △음료 △화장품 △건강기능식품 등 다양한 산업의 스마트팩토리 전환을 앞당길 것으로 기대된다.
패키지에는 제조일자, 소비기한, 로트번호와 같은 필수 가변데이터를 고해상도·고속 인쇄할 수 있는 국내 연포장재에 최적화된 열전사(TTO) 마킹기 ‘Vx50i CORE’와 인쇄 유무 및 위치 검증부터 OCR/OCV(광학문자인식·검증)까지 지원하는 ‘R-Series 비전시스템’이 포함돼 있다.
두 장비는 하나의 HMI(Human Machine Interface)에서 통합 제어가 가능해, 인쇄 품질을 자동으로 점검하면서 동시에 작업 효율과 생산성을 크게 높여준다.
도미노코리아는 이번 패키지 출시에 맞춰 오는 2026년 3월 31일까지 정가 대비 50% 할인 프로모션을 진행한다. 초기 도입 기업들에게는 도입 비용을 절감하면서도 글로벌 수준의 품질 관리 체계를 빠르게 구축할 수 있는 절호의 기회가 될 전망이다.
도미노코리아 전상욱 대표는 “단순 인쇄만으로는 글로벌 품질 기준을 충족하기 어려운 시대가 됐다”며 “마킹과 비전시스템을 통합하는 것은 휴먼 에러를 최소화하고, 스마트팩토리 구현을 위한 핵심적인 조건이 될 것이다”라고 설명했다.
글로벌 제조업계에서는 이미 인쇄와 검증을 동시에 수행하는 원스톱 자동화 방식이 새로운 표준으로 자리 잡았다. 제품별 제조일자와 소비기한 등 가변데이터의 신뢰성 확보는 식품안전 규제, 화장품 GMP 인증, 건강기능식품 관리 기준 강화 등과 맞물리며 그 중요성이 더욱 커지고 있다.
도미노코리아는 이번 ‘VxR-STARLIGHT’패키지를 통해 제조업계의 스마트팩토리 구현, 디지털 전환, 휴먼 에러 제로화, 글로벌 품질 규제 대응 등을 적극 지원한다는 방침이다. 이 패키지는 포장재에 텍스트, 그래픽, 1D/2D바코드, 푸드QR 등 다양한 데이터를 안정적으로 인쇄하고 검증해야 하는 기업에 최적의 솔루션이 될 것으로 기대된다.
보다 자세한 내용은 도미노코리아 공식 홈페이지 또는 대표전화를 통해 확인할 수 있다.
한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com
