더 시에나 프리모, 앵콜 슈퍼위크 7일간 연장 운영

제주 더 시에나 프리모(The Siena Primo)가 단 일주일간 진행했던 ‘슈퍼위크(SUPER WEEK)’를 고객들의 뜨거운 성원에 힘입어 오는 7일까지 연장 운영한다.이번 앵콜 슈퍼위크는 지난 8월 25일부터 31일까지 한정 진행된 이벤트가 전 객실 조기 마감에 가까운 호응을 얻으면서, 더 많은 고객이 혜택을 누릴 수 있도록 특별히 연장된 것이다.투숙객은 주중(월~목) 예약 시 최대 63% 할인을 받을 수 있으며, 2박 이상 투숙 고객에게는 까보스코 레스토랑 한식 디너 코스 1+1 혜택이 제공된다. 전복쌈, 인삼튀김, 대하냉채, 신선로, 갈비구이, 성게미역국 등 제주의 제철 식재료를 활용한 정찬을 두 배로 즐길 수 있는 기회다.슈퍼위크 패키지에는 치킨 무료 제공, 생맥주 무제한, 야외 온수풀 썬베드 3시간 무료 이용까지 포함돼 있다. 투숙객들은 따뜻한 수영장에서 여유롭게 휴식을 즐기며, 시원한 맥주와 함께 완벽한 호캉스를 만끽할 수 있다.더 시에나 프리모의 밤을 책임지는 시그니처 프로그램도 빼놓을 수 없다. 더 시에나 프리모 관계자는 “국내 최초 야외 수영장 44미터 규모 미디어 파사드 쇼가 매일 밤 황홀한 장관을 연출하며, 로비와 수영장을 잇는 미니 콘서트는 낭만적인 호캉스를 완성한다”라고 설명했다.이어 “슈퍼위크는 단순한 할인 이벤트가 아닌, 호텔이 준비할 수 있는 럭셔리 호캉스 혜택의 총집합”이라며 “첫 행사에서 높은 호응을 보여주신 만큼, 앵콜 슈퍼위크가 또 한 번 고객분들의 휴가를 풍성하게 채워줄 것”이라고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com