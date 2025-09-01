인디 뷰티, 글로벌 진출의 문턱을 낮춘다…‘인디300 프로젝트’ 본격 논의

대한민국을 대표하는 수출 산업으로 자리매김한 K-뷰티는 2024년 수출 규모가 전년 대비 20.6% 증가한 102억 달러를 기록하며 글로벌 경쟁력을 입증했다. 그러나 대기업과 달리 소규모 인디 뷰티 브랜드들은 뛰어난 제품력에도 불구하고 해외 진출 과정에서 여러 어려움에 직면하고 있다.특히 해외 네트워크 부족, 마케팅 역량 한계, 자금 및 인프라 제약은 인디 브랜드 성장의 큰 장벽으로 지적된다. 현장에서는 “좋은 제품을 만들어도 글로벌 판로를 확보하기 어렵다”, “마케팅 예산과 인력이 턱없이 부족하다”는 목소리가 꾸준히 나오고 있다.이러한 현실을 반영해 지자체와 민간 파트너, KOTRA 등이 협력하는 ‘인디300 프로젝트’가 본격 논의되고 있다. 잠재력 있는 300개 브랜드를 선발해 공동 브랜딩·공동 마케팅·공동 유통을 추진하고, 해외 창고형 매장과 공동 물류 시스템을 운영하는 등 개별 브랜드가 아닌 원팀 전략으로 글로벌 진출을 돕는 것이 핵심이다.프로젝트는 크게 △창업 인프라와 교육을 제공하는 ‘서울 뷰티메이커스’, △서울을 시작으로 글로벌 로드쇼를 전개하는 ‘서울 페스티벌’, △선발된 브랜드를 통합 지원하는 ‘인디300’으로 구성된다.이를 통해 청년 창업자 중심의 생태계 확산, 글로벌 채널 입점 확대, 일자리 창출, 도시 브랜딩 강화 효과가 기대된다. 목표 성과지표는 △300개 브랜드 협력 △참여 브랜드 평균 매출 3.4배 성장 △연간 1만 명 이상 청년 창업자·종사자 유입 △연 5회 이상 글로벌 페스티벌 개최 등이다.지자체는 정책적·공간적 지원을, KOTRA는 해외 바이어 연결과 글로벌 쇼케이스 협력을, 교육기관은 청년·청소년 창업 프로그램을, 민간 파트너사는 제조·유통·투자 생태계 강화를 담당할 예정이다.업계 관계자는 “인디 브랜드들이 공통적으로 호소하는 문제는 자금난과 글로벌 유통 진입 장벽”이라며 “공공과 민간이 힘을 합쳐 체계적인 지원을 제공해야 서울이 진정한 K-뷰티 허브 도시로 자리 잡을 수 있다”고 말했다.이번 논의는 단순한 창업 지원을 넘어, 현장의 애로사항을 직접 듣고 이를 제도적·산업적 개선방안으로 연결하는 과정이라는 점에서 의미가 크다. 인디300 프로젝트가 국내 청년 창업자들에게 글로벌 성장의 새로운 발판을 마련할 수 있을지 주목된다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com