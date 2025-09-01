사진=연합뉴스

김건희 여사가 2023년 3월 국민의힘 당대표 선거를 앞두고 특정 후보를 밀기 위해 통일교 측에 '집단 입당'을 요청한 당사자라는 조사 결과가 나왔다.민중기 특별검사팀은 통일교 측이 이런 지원을 대가로 윤석열 전 대통령 측에 각종 현안을 청탁하고 '정교일치 이념'을 실현하려 한 것으로 보고 사실관계를 규명하고 있다.1일 연합뉴스에 따르면 통일교 전 세계본부장 윤모씨의 공소장에는 한학자 총재가 2019년 10월쯤부터 자신의 뜻에 따라 국가가 운영돼야 한다는 정교일치 이념을 강조했고 통일교는 이를 위해 '신아프리카 안착을 위한 각종 행사', '제5유엔 사무국 한국 유치', '캄보디아 메콩피스파크 사업', '비무장지대(DMZ) 평화공원 설치 등을 추진했다는 내용이 담겼다.윤씨는 한 총재의 지시에 따라 2022년 대선에서 통일교 현안을 정부 정책으로 수용하는 것은 물론 교단과 우호적 관계를 맺을 수 있는 후보를 물색해 윤석열 당시 국민의힘 후보를 적임자로 지목했다.윤씨는 이후 그해 1월 '윤핵관'(윤석열 핵심 관계자)으로 불린 권성동 의원을 만나 "윤석열 정권이 통일교의 정책, 프로젝트, 행사 등을 국가정책으로 추진하는 등 지원해주면 통일교 신도들의 조직적 투표 및 통일교의 물적 자원을 이용해 대선을 도와주겠다"는 제안과 함께 1억원의 정치자금을 전달했다는 게 특검팀 조사 결과다.윤씨와 한 총재 등은 대선을 약 한 달 앞둔 2월 13일 통일교 행사 '한반도 평화서밋'에서 윤 전 대통령과 마이크 펜스 전 미국 부통령의 면담을 주선하기도 했다. 이를 통해 마치 미국이 윤석열 후보를 지지하는 것과 같은 모습을 연출했다고 특검팀은 판단했다.한 총재는 대선 일주일 전인 3월 2일에는 롯데호텔에서 열린 '참부모님 특별집회'에 총재 비서실장, 5개 지구회장, 기관장 등 120명이 참석한 가운데 윤석열 후보에 대한 지지의 뜻을 밝히기도 했다.특검팀은 이런 정황을 종합할 때 "한 총재의 결단에 따라 윤씨는 통일교의 인적·물적 자원을 이용해 윤석열의 대통령 선거를 적극적으로 도왔다"고 공소장에 적시했다.윤 전 대통령 당선 뒤에도 통일교의 인적·물적 지원 노력은 이어졌다.대통령 취임 후에는 김 여사와 연결되는 건진법사 라인이 작동한 정황이 공소장에 구체적으로 적시됐다.윤씨는 2023년 3월 국민의힘 전당대회를 앞두고 통일교 교인들을 입당시켜 권성동 의원을 당 대표로 미는 방안을 건진법사 전성배씨와 논의한 것으로 조사됐다.특검팀은 이런 계획이 2022년 11월 초순 김 여사가 전씨를 통해 윤씨에게 요청한 것이라고 공소장에 적시했다. 김 여사가 윤석열 정부와 통일교 간 유착에 깊이 관여한 의심 정황이 드러난 셈이다.윤씨와 김 여사는 이미 대선 전 전씨를 통해 서로 알고 지낸 것으로 특검팀은 파악했다.공소장에 따르면 윤씨는 대전 직전인 그달 3일 통일교 한 고위 간부로부터 '건진법사 전씨가 김 여사와 친분이 두텁고 앞으로 윤석열 정권에서 굉장한 영향력이 있을 것'이라는 말을 듣고 같은 달 23일 전씨를 소개받아 만났다.김 여사는 일주일 뒤인 그달 30일 윤씨에게 연락해 "전고문(전성배)이 전화를 주라고 했다, 대선을 도와줘서 고맙다. (한학자) 총재님 건강하시냐, 감사의 말씀을 꼭 전해달라"고 전했다.이를 통해 윤씨는 전씨가 김 여사는 물론 '친윤' 정치인들에 대해 강한 영향력을 갖고 있음을 확신한 것으로 보인다고 특검팀은 공소장에 적었다.특검팀은 이를 토대로 윤씨가 권 의원을 매개로 한 소통 창구와 함께 전씨와 김 여사를 통한 청탁 창구가 유효하다고 보고 이른바 '투트랙' 채널을 만들었다고 봤다.윤씨가 전씨를 통해 김 여사에게 샤넬백 등 각종 선물을 제공한 것도 이런 배경에서라는 게 특검팀의 판단이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com