이미지 크게보기 경기 평택시 포승읍 평택항에 수출용 컨테이너들이 쌓여있는 모습./사진=뉴스1

글로벌 경기 둔화와 미국 관세 여파로 중견기업 10개 중 약 6곳은 하반기 수출 실적 감소를 전망하는 것으로 나타났다.한국중견기업연합회는 지난 7~8월 수출 중견기업 200개를 대상으로 설문조사를 한 결과인 ‘2025년 하반기 중견기업 수출 전망 및 애로 조사’ 보고서를 1일 공개했다.이에 따르면 중견기업 61.5%는 올해 하반기 수출이 전년 동기보다 감소할 것으로 내다봤다.이 비율은 상반기 조사 때보다 22.8%포인트 확대했다.세부적으로 하반기 수출이 -10% 이상에서 -5% 미만으로 감소할 것이라는 응답이 18%(이하 중복응답)로 가장 많았다.이어 '-20% 이상∼-15% 미만'(17.0%), '0% 이상∼5% 미만'(16.5%) 등의 순으로 나타났다.이를 아우르는 평균 수출 실적 전망은 3.9% 감소로 집계됐다.수출 실적 악화 전망에 대한 요인으로는 ‘글로벌 경기 둔화’(67.5%)와 ‘관세 부담 증가’(53.7%)를 가장 많이 꼽았다.향후 수출 전략 수립에 가장 큰 영향을 미칠 국제 이슈로는 ‘미국 통상 정책 및 법률·제도 변화’(49.5%)를 가장 많이 언급했다.‘중국 시장 변동성’(19.0%), ‘미·중 경쟁 심화 및 공급망 재편’(10.5%) 등은 뒤를 이었다.수출 활성화를 위해 정부가 가장 우선으로 펼쳐야 할 정책에 대한 답변으로는 ‘무역·수출 금융 지원 확대’가 47.0%로 가장 많았다.이어 ‘주요 원자재·부품 수입 관세 인하 및 수급 안정 지원(24.5%)’, ‘물류 관련 비용 및 인프라 지원(14.0%)’ 등의 순으로 응답했다.이호준 중견련 상근부회장은 "한미 상호관세 협상 타결과 정상회담을 통해 일부 불확실성이 해소됐지만 수출 전망을 낙관하기 어려운 상황"이라면서 "기업 자구노력에 더해 무역금융 확대, 원자재 관세 인하 등 정부 지원을 전향적으로 강화해야 한다"고 밝혔다.조수아 인턴기자 joshua@hankyung.com