총 1299가구 대단지, 전용 46·59·74㎡ 514가구 일반분양

두산위브&수자인 부평 더퍼스트 조감도. 두산건설 제공

두산건설은 BS한양과 컨소시엄을 통해 인천 부평구에서 ‘두산위브&수자인 부평 더퍼스트’를 9월 공급할 예정이라고 1일 밝혔다.인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원(부개4구역 주택재개발정비사업)에들어서는 ‘두산위브&수자인 부평 더퍼스트’는 7호선 역세권에 교육환경과 편의시설, 단지 규모 등 입지의 강점은 물론 상품성을 두루 갖춰 주목 받고 있다.이 아파트는 지하 2층~지상 최고 25층, 총 1299가구 대단지로 들어서며 일반분양 물량은 전용면적 46㎡, 59㎡, 74㎡ 514가구이다.타입별 일반분양 가구 수(전용면적 기준)는 ▲46㎡A 86가구 ▲46㎡B 13가구 ▲59㎡A 121가구 ▲59㎡B 135가구 ▲59㎡C 130가구 ▲74㎡A 12가구 ▲74㎡B 9가구 ▲74㎡C 8가구로 구성됐다.수도권 7호선 굴포천역 역세권에 위치해 입주민들은 지하철을 이용하면 가산디지털단지, 고속버스터미널역 등 서울 주요 입지까지 환승 없이 한 번에 이동할 수 있다. 1개 정거장 거리인 부평역에는 GTX-B(예정) 노선이 계획돼 향후 서울 접근성이 더욱 개선될 전망이다. 인근 수도권제1순환고속도로, 경인고속도로 등 광역도로망도 갖춰져 있다.또한 롯데마트, 홈플러스, 이마트, 현대백화점, 부평시장, 부평세림병원, 인천성모병원, 웅진플레이도시, 삼산월드체육관 등 부평과 부천의 주요 인프라를 이용 가능한 생활권에 위치한다.도보거리에 개흥초, 부광초, 부광중, 부흥중, 부광여고 등 다수의 학교가 있고, 삼산·상동 학원가도 편리하게 이용할 수 있어 교육환경이 우수하다. 상동호수공원을 비롯해 부천영상문화단지, 청운공원, 신트리공원 등 대규모 공원이 인근에 많아 주변 환경도 쾌적하게 조성돼있다.대단지 규모에 걸맞은 차별화된 상품성 또한 돋보인다. 외관에는 커튼월 룩을 적용해 세련된 미관을 갖췄고, 웅장한 문주와 동 출입구 설계를 특화하는 등 고급스러움을 더했다.에너지 절약, 안전, 웰빙, 디지털 시스템을 통해 입주민의 주거 만족도를 높이고 관리비 부담은 줄이기 위해 에너지 절약, 안전, 웰빙을 위한 최첨단 디지털 시스템도 도입된다. 특히 삼성물산의 차세대 주거 서비스 플랫폼 ‘홈닉(HomeNic)’이 입주부터 단지 생활까지 스마트하고 편리한 주거 환경을 제공할 전망이다.단지 내부는 쾌적한 공원형으로 조성되며, 피트니스센터, GX룸, 실내골프연습장, 작은도서관 등 다채로운 커뮤니티시설도 마련될 계획이다.세대 별로 공간 활용도를 극대화한 설계도 적용됐다. 전용면적 46㎡ 타입은 방 2개 및 거실을 갖춰 1인 및 신혼 가구의 관심이 기대된다. 74㎡에는 안방 드레스룸 등을 적용했다.분양 관계자는 “두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 부평과 부천의 주요 인프라를 한 자리에서 누리는 더블시티 프리미엄을 품고, 굴포천역 역세권, 명문 학군 등 우수한 주거 여건을 갖춘 만큼 분양 전부터 수요자들의 기대감이 높은 상황”이라며 “특히 부평구 부개동에서는 약 5년 만에 공급되는 신규 분양으로 인천에서 선호도 높은 두산건설과 BS한양 컨소시엄이 시공하는 만큼 지역을 대표할 수 있는 랜드마크 아파트로 선보일 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 강조했다.두산위브&수자인 부평 더퍼스트 견본주택은 9월 재개발 현장이 위치한 인천광역시 부평구 부개동 13-55번지에 개관할 예정이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com