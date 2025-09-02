"결국 노조의 승리"...성과급만 1억씩 받는다는 '이곳'

SK하이닉스 노사, 올해 임금 잠정합의

임금 6% 인상

성과급 상한 등 폐지

성과급을 놓고 다퉜던 SK하이닉스 노사가 진통 끝에 임금교섭에 돌입한 지 약 3개월 만에 잠정합의안을 도출했다. 노사는 기본급의 최대 1000%를 한도로 하는 '초과이익분배금(PS)' 상한선 기준을 폐지하고 임금을 6% 인상하기로 했다.2일 업계 등에 따르면 SK하이닉스 전임직(생산직) 노조는 지난 1일 오전 '2025년 임금교섭 잠정합의안'을 마련했다. 노조는 같은 날 오후 이천·청주캠퍼스에서 조합원들 대상으로 잠정합의안에 관해 설명하는 자리를 가졌다.잠정합의안은 기존 PS 지급 한도를 최대 1000%로 정했던 상한을 폐지하는 내용을 골자로 한다.또 매년 영업이익의 10% 전체를 재원으로 활용하는 데 합의했다.PS 산정 금액 중 80%는 그해에 지급하고 나머지 20%는 2년에 걸쳐 매년 10%씩 이연 지급한다. PS는 연간 실적에 따라 매년 1회 연봉의 최대 50%, 기본급의 1000%까지 지급하는 인센티브를 말한다.새로운 성과급 기준은 향후 10년간 적용된다. 내부 갈등을 해소하고 새로운 기준이 안정적으로 운영될 수 있도록 보장하겠다는 취지로 풀이된다. 보상 경쟁력을 높여 반도체 전문 인력 확보하고 압도적인 우위를 이어가겠다는 회사 측 의지도 반영됐다는 관측이다.업계 안팎에선 잠정합의가 확정될 경우 올해만 약 3조원에 이르는 성과급이 지급될 것으로 보고 있다. 이후 2년간 7000억원 이상이 추가 지급된다는 계산이다. SK하이닉스 반기보고서에 따르면 전체 임직원 수는 지난 6월 기준 3만3625명. 이를 토대로 단순 계산하면 1인당 1억원이 넘는 금액을 받는 셈이다.SK하이닉스 노조는 지난 5월 임금 8.25% 인상, 연봉 상한선 상향, PS 배분율 상향·상한 폐지 등을 담은 임금교섭안을 제시했다.노사는 최근 진행된 11차 교섭에서도 PS 기준 상향·상한 폐지와 관련해 공감대를 형성하지 못했다. 이에 노조는 창사 이래 처음으로 조합원 총력 투쟁 결의대회를 열기도 했다.노사는 이번 잠정합의안을 계기로 새로운 PS 기준을 도출한 만큼 갈등 구도를 해소할 전망이다.회사는 노사 갈등이 이어진 상황에서도 지속가능한 성과급 기준을 마련하는 데 주력했던 것으로 전해졌다. 의견 청취·제안, 토론 등을 진행해 잠정합의를 위한 발판을 마련했다는 평가다.새로운 성과급 기준의 경우 경영 실적과 연동하도록 규정해 예측가능성도 높였다. 반도체 사이클 특성을 고려해 불황인 시기에도 구성원의 보상 안정성을 높인 데다 고성과 구성원들에 대한 보상을 확대·강화할 수 있을 것이란 관측이다.올해 임금의 경우 노사 모두 6% 인상하는 방안에 잠정합의했다.노사 간 잠정합의는 오는 2~3일 조합원 대상 설명회와 4일 찬반 투표를 거쳐 이번 주 안에 확정될 것으로 보인다..김정우 기자 enyou@hankyung.com