지난 7월 주택연금 신규 가입 건수가 석 달 만에 반등했다.6·27 대출 규제 발표 직후 주택 가격 상승 기대감이 꺽이면서 매매 차익보다 안정적인 연금 수령을 선택하는 흐름이 뚜렷해 진것으로 보인다.2일 한국주택금융공사 주택금융통계시스템에 따르면 7월 주택연금 신규 가입은 1305건으로 집계됐다. 이는 지난 6월 1155건보다 13.0% 증가한 수치다.신규 가입은 올해 4월 1528건, 5월 1164건, 6월 1155건 등으로 감소하다가 7월 들어 추세가 증가세로 전환됐다.주택연금은 만 55세 이상 소유자가 집을 담보로 제공하고 그 집에 계속 살면서 평생 연금 방식으로 매달 노후 생활자금을 지급받는 제도다.일반적으로 주택 가격 상승 기대가 꺽이면 주택연금 신규 가입이 늘어난다.집을 팔아 시세 차익을 남기는 것보다 연금을 통한 안정적인 수입을 선호하는 경향이 강해지기 때문이다.지난 7월에는 시장의 기대심리에도 변화가 있었다. 한국은행이 집계하는 주택가격전망지수는 7월 109로 6월보다 11포인트(p) 하락했다.이는 월간 기준으로 지난 2022년 7월(-16p) 이후 3년 만에 가장 큰 하락 폭이었다.1년 뒤 집값 상승을 예상하는 소비자 비중이 그만큼 크게 줄었다는 의미다.주택가격전망지수는 올해 2월 99에서 3월 105, 4월 108, 5월 111, 6월 120 등으로 4개월 연속 상승했지만 고강도 대출 규제 이후 처음으로 하락 전환했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com