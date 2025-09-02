말차코어 뛰어든 편의점…막걸리도 '초록색'으로

CU, MZ세대 트렌드 ‘말차’ 활용



말차초코 생크림빵, 말차크림 카스테라 등

연세 말차 시리즈 4종과 말차 생막걸리 선봬

CU가 MZ세대 트렌드 ‘말차’를 활용한 상품을 선보인다. 말차는 차광 재배한 찻잎을 말린 가루로 진한 초록빛과 쌉싸름한 맛이 특징이다.이러한 말차가 최근에는 글로벌 식음료 트렌드로 급부상하고 있다. 국내외 스타들의 말차 인증샷이 연일 화제가 되고 말차 푸드 챌린지까지 등장하는 등 말차 관련 SNS 게시물이 수백만 건에 이를 정도로 말차는 현재 하나의 문화로 확산되고 있다.글로벌 시장조사업체 그랜드뷰리서치에 따르면 말차에 대한 지속적인 수요로 인해 전세계 말차 시장은 2023년 43억 달러(약 6조원)에서 연평균 7.9%의 성장률을 기록하며 2030년 74억 달러(약 10조원)까지 커질 것으로 예상된다.CU는 이러한 전방위적인 말차 열풍에 맞춰 말차를 활용한 차별화 상품들을 출시한다. 먼저, CU의 스테디셀러 연세 시리즈에 말차를 더한 디저트 4종을 이달 3일부터 순차적으로 선보인다. 디저트 4종은 연세 말차 초코생크림빵(3600원), 연세 말차크림 카스테라(3600원), 연세 말차크림 롤케익(3800원), 연세 말차 초코맘모스(3800원)다.해당 상품들은 소비자들이 다양한 방식으로 말차를 즐길 수 있도록 각각의 디저트들의 개성을 살려 초코 비스킷빵, 말차 카스테라, 초코시트, 말차 소보로빵 안에 쌉싸름한 말차 크림과 달콤한 초코크림을 조합해 풍미를 높였다.말차 벽돌케이크(4800원)도 내놓는다. 해당 제품은 말차 시트 사이에 말차 크림과 딸기잼을 겹겹이 쌓은 CU의 두 번째 벽돌케이크다.말차 생막걸리(750ml, 4700원, ALC. 6%)도 출시한다. 살균 처리를 하지 않아 효모와 유산균이 살아있어 톡 쏘는 탄산이 특징이며 진한 말차 맛을 구현해 김치전 등 매콤한 한식과의 페어링이 좋다.BGF리테일 유선웅 상품본부장은 “최근 식음료 업계 전반에 불고 있는 말차 열풍을 CU만의 방식으로 재해석한 차별화 말차 상품들을 출시했다”며, “앞으로도 CU는 국내외 트렌드에 맞춰 상품들을 발빠르게 기획해 소비자들의 기대에 부응하고 새로운 경험을 충족시킬 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com