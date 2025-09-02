윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사 의혹 관련 사건을 맡은 민중기 특별검사가 2일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검 사무실에서 현판 제막을 마친 뒤 발언을 하고 있다. 2025.07.02 김범준 기자

김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 ‘양평고속도로 노선 변경 의혹’과 관련해 당시 국토교통부 담당 실무자였던 김모 서기관을 추가 압수수색을 벌였다.2일 특검팀은 언론 공지를 통해 “오늘 양평고속도로 종점부 변경 의혹사건 등과 관련해 김씨의 주거지, 근무지 등 5곳에 대해 추가 압수수색을 진행중”이라고 밝혔다.양평고속도로 노선 변경 의혹은 2023년 국토부가 서울∼양평고속도로 사업을 추진하면서 원안이었던 양서면 종점 대신 김건희 여사 일가 땅이 있는 강상면을 종점으로 검토해 의획이 불거진 사안이다.사업 원안인 양서면 종점 노선은 2021년 예비타당성 조사까지 통과했는데 국토부가 2023년 5월에 돌연 김 여사 일가 땅이 소재한 강상면 종점 노선을 검토하면서 불거졌다.논란이 일자 원희룡 당시 국토부 장관은 그해 7월 사업 백지화를 선언했다.김 서기관은 당시 용역업체에 양평고속도로 노선 변경을 제안한 인물로 지목됐으며 현재는 원주 지방국토관리청 소속이다.김 서기관은 압수수색 하루 뒤인 지난 7월 15일과 지난달 25일 두차례 특검팀에서 조사받았다.특검팀은 지난달 22일 노선 변경에 관여했다는 의혹이 제기된 양평군청 안전총괄과와 도시과를 압수수색하는 등 의혹의 사실관계를 뒷받침할 물증 확보에 주력해왔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com