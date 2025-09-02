경희대학교 경영대학원, 2024학년도 후기 Military MBA 학위수여식 개최

경희대학교 경영대학원(원장: 강재식)은 8월 30일 경희대학교 서울캠퍼스 오비스홀에서 2024학년도 후기 Military MBA 학위수여식을 개최했다고 1일 밝혔다. 이날 학위수여식에서는 Military MBA 과정생 115명이 석사학위를 수여 받았다. 행사에는 강재식 원장을 비롯해 왕 성종 총동문회장, 도 병구 원우회장, 각 오프 캠퍼스 주임 교수진, 교직원 및 졸업생과 가족들이 참석해 졸업을 함께 축하하는 자리를 가졌다.경희대학교 경영대학원이 군 간부의 전문성과 리더십 강화를 목표로 운영 중인 Military MBA(학군제휴/계약학과) 프로그램이 높은 관심을 받고 있다. Military MBA(학군제휴/계약학과) 프로그램은 군 간부의 전문성과 리더십 강화를 위해 설계된 국내 최초의 부대 내 석사과정이다. 이날 졸업식은 국민의례, 내외빈 소개, 축사, 졸업 식사, 학위 수여, 우등상/우수상 시상, 재학생/졸업생 대표 소회, 축하공연 순으로 진행되었다. 학위증 수여는 졸업생 한 명 한 명이 단상에 올라, 오랜 노력의 결실을 직접 확인하는 의미 있는 순간을 만들었다. 강재식 원장과 주임 교수진, 총 동문회장 및 원우회장 등 관계자와 가족, 친구들의 축하 속에 진행된 본 행사는 졸업생들에게 새로운 출발에 대한 격려와 경희대학교 경영대학원 구성원으로서의 자부심을 심어주었다.졸업생들은 교정 곳곳에서 가족 및 친구들과 기념 촬영하며 특별한 하루를 마음에 새겼다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com