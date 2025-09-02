젝시믹스, 대만 수도 타이베이 정규매장 3호 오픈

젝시, 대만 올해만 3개 매장 오픈...글로벌 비즈니스 힘 실린다

글로벌 애슬레저 전문 기업 젝시믹스(대표 이수연)는 대만 수도 타이베이에 정규 3호 매장을 오픈하며 대만 공략에 속도를 내고 있다고 2일 밝혔다.앞서, 지난 3월 타이중 친메이 백화점에 1호매장을 오픈한 젝시믹스는 장기팝업 중인 타이베이 브리즈 난산 백화점을 3월에 정식매장으로 전환해 총 3개의 정식매장을 운영하게 됐다.금번 3호 매장은 수도 타이베이에 위치한 신광미츠코시백화점 신이 신천지점에 위치하고 있다. 신광미츠코시백화점 신이 신천지점은 각 연령별 소비층을 겨냥해 A4, A8, A9, A11 총 4개의 관을 운영 중이며, 젝시믹스는 젊은층들의 수요가 높은 A11관 4층 스포츠의류매장에 입점했다.대만은 K브랜드에 대해 상당히 관심이 높아 신광미츠코시 역시 다양한 K패션과 푸드들이 입점하고 있다. 젝시믹스는 젊은층들의 유입인구가 높은 신광미츠코시 백화점에서 젝시믹스를 K애슬레저의 대명사로 이미지를 굳힐 계획이다.그동안 젝시믹스는 현지 자사몰 외에도 오픈마켓 쇼피 내 공식 브랜드몰과 라인쇼핑몰 등을 통해 운영하고 있으며, 타이베이, 신베이, 타이난, 가오슝 지역 등으로 지속적으로 팝업을 진행하며, 온오프라인 전방위적으로 고객 접점 확대에 집중했다.현지 모델 기용, 인플루언서들과의 협업 등 현지화 마케팅 전략을 통해 고객들에게 제품 판매를 넘어 더 좋은 쇼핑 경험을 제공하기 위해 노력하고 있다.젝시믹스 관계자는 "한국 애슬레저 최초 정식매장을 전개하는 젝시믹스는 이곳에서도 다양한 고객 참여형 마케팅 등을 진행하며, 현지 공략에 드라이브를 걸 계획이다."며, "젝시믹스의 글로벌 매출실적을 견인하는 국가로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다."고 말했다.한편 오는 12일 개최되는 NGP 대만 내추럴 보디빌딩 대회도 역시 신광미츠코시 백화점에서 진행돼 대회 스폰서로 참여하는 젝시믹스의 판매촉진 과 브랜드 인지도 제고에 상당히 도움이 될 것으로 기대하고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com