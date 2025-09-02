WLFI 코인 상장

트럼프 세 아들 공동창립자

도널드 트럼프 미국 대통령./연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령 일가가 새로운 암호화폐를 출시하면서 장부 상 최대 50억 달러(약 7조원) 달러의 자산을 벌었다는 보도가 나왔다.1일(현지 시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령 일가가 가상화폐 기업 월드리버티파이낸셜(WLFI)이 발행한 WLFI 코인을 상장하면서 막대한 자산을 확보했다고 보도했다.WLFI 코인은 이날부터 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스와 한국 업비트, 빗썸 등 글로벌 거래소에 상장돼 매매되고 있다.거래 첫날 가격은 폭등과 하락을 거듭하며 요동쳤지만, 트럼프 일가의 지분 가치는 한때 60억 달러를 넘어서기도 했다.코인베이스에 따르면 WLFI 코인의 가격은 0.26달러로 시작해 장 초반 0.46달러까지 치솟았다. 이후 매도 물량이 쏟아지면서 다시 시작가보다 싼 0.22달러까지 낮아졌다. 가상자산 분석 업체 코인마켓캡에 따르면 WLFI 코인은 거래 시작 한 시간 만에 약 10억 달러 규모의 손바뀜을 겪었다.월드 리버티에 따르면, 초기 투자자들은 보유 물량의 최대 20%만 우선 매도할 수 있다.월드리버티는 트럼프 대통령의 아들들이 공동 창립자로 이름을 올린 회사다. 트럼프 대통령 본인도 명예 공동 창립자로 돼 있다. WLFI 코인은 트럼프 대통령을 포함해 그의 가족이 전체 지분의 25% 정도를 보유한 가상자산이다. WLFI는 지난 1월 ‘오피셜 트럼프’라는 밈코인을 발행하기도 했다.지난 5월에는 트럼프 대통령이 '오피셜 트럼프' 상위 투자자들에게 자신과의 식사권을 2000억원에 팔며 논란이 됐다.현직 대통령 가족이 벌이는 코인 사업을 두고 현지 언론들은 전례 없는 이해충돌이라고 비판했다.엘리자베스 워런 등 민주당 상원의원들은 “대통령 가족의 금전적 이해관계가 가상화폐 규제에 직접적인 영향을 미칠 수 있다”고 경고했다. 다만 백악관은 관련 의혹을 부인했다.존 리드 스타크 전 증권거래위원회(SEC) 변호사는 뉴욕타임스에 “과거에는 이런 관계를 숨기려 했지만, 이제는 대통령 가족이 훈장처럼 축하하고 있다”며 비판했다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com