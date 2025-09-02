한경DB

최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자는 2일 "공교육 회복을 위해 선생님들을 지키고 보호하는 것을 최우선 정책과제로 추진하고자 한다"고 밝혔다.최 후보자는 이날 국회 인사청문회 모두발언에서 "최근 교권 침해로 선생님들이 교육 활동에 많은 어려움을 겪고 있으며 열악한 근무 여건과 학생 지도 어려움으로 교단을 떠나는 선생님이 늘고 있다"며 이같이 말했다.그러면서 "학교 현장에서 많은 아이들이 과도한 입시 경쟁으로 힘들어하고 있으며, 꽃다운 생을 마감하는 안타까운 일도 있다"며 "학생들이 치열한 경쟁에서 벗어나 서로를 존중하고 함께 어울려 살아가는 법을 배우는 학교를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.최 후보자는 "정서·행동 위기 학생을 위한 지원체계를 구축해 학생들의 마음 건강도 세심하게 챙기겠다"고 덧붙였다.최 후보자는 이재명 대통령의 '서울대 10개 만들기' 공약에 빗대어 "국가 전체의 지속 가능한 성장을 위해서는 수도권에 교육자원이 집중되지 않도록 지역의 교육 여건을 개선하는 것이 매우 중요하다"며 "지방 대학에도 서울대 수준의 전략적 투자와 체계적 육성을 추진하고, 수도권 중심의 교육 불균형을 해소하겠다"고 말했다.최 후보자는 공교육에 대한 국가 책임을 강화하겠다는 입장을 밝혔다.또 인공지능(AI) 교육 문제와 관련해서는 "디지털 문해력과 AI 기초역량 강화를 지원하겠다"면서 "AI 시대에 진정으로 요구되는 생각하는 힘, 창의력, 문제해결 능력, 인간다운 상상력을 키우는 인문학 교육을 확대하고 학교 시민교육도 강화하겠다"고 설명했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com