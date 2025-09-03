콤마엔터테인먼트, 대상그룹 ‘E.T.F.F’. 행사 운영 대행...발리에서 성료

해외 광고 대행사 ㈜콤마엔터테인먼트가 대상그룹의 글로벌 스마트폰 영화제 프로젝트 ‘E.T.F.F. (Eat&Travel Film Festival)’의 운영을 맡아 성황리에 마무리했다.올해로 5회째를 맞은 ‘DAESANG E.T.F.F.’는 전 세계 17개국에서 48명의 대학생들이 모여서 ‘음식’을 주제로 참여한 스마트폰 단편영화제다.행사는 인도네시아 발리에서 진행되었으며, 시상식이 열리기 일주일 전부터 ‘대상 K-푸드 위크 (DAESANG K-FOOD WEEK)’로 열기를 더했다. 발리 현지 인기 레스토랑 8곳과 협업해 대상그룹 제품으로 만든 떡볶이, 김부각, 김치전, 김치 스프레드 등으로 구성한 ‘대상 K-푸드 플래터’를 선보이면서 다양한 국적의 관광객들이 한식을 접할 수 있는 기회를 마련했다.특히 이번 행사는 발리의 특정 지역에서 진행된 것이 아니라, 관광객들이 많이 방문하는 Kuta, Seminyak, Canggu 지역 모두에서 행사가 진행되었다는 점에서, 발리에서는 전례 없던 한식 브랜드의 활동으로 기록되었다.Kuta, Seminyak 지역에선 앞서 언급한 8개 레스토랑과의 K-FOOD WEEK 행사가 진행되었으며 Canggu 지역에선 한식과 영화를 즐길 수 있는 시사회가 열린 것이다.8개 레스토랑은 The Bali Crab, Jackson Lily's, Temple by Ginger Moon, Pak Malen, Waroeng Bernadette, Warung Chef Bagus, The Naked Tiger, K Resto이며 모두 대상그룹에 의해 선별된, 관광객들로부터 인기가 많은 식당들로 알려져 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com