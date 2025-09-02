전국 금융산업노동조합이 다음달 주 4.5일제 도입을 목표로 총파업에 들어갈 전망이다. 사진=연합뉴스

억대 연봉을 받는 전국금융산업노동조합(이하 금융노조)이 주 4.5일제 도입을 주요 요구로 내세우며 오는 26일 총파업에 나설 계획이다.이재명 정부가 주 4.5일제 도입을 공약으로 추진하자 즉각 행동에 나선 것이다.2일 금융권에 따르면 금융노조는 이날 전(全) 조합원 쟁의행위 찬반투표 결과 찬성이 94.98%로 집계됐다고 밝혔다.이에 따라 금융노조는 오는 16일 총력 투쟁 결의대회를 열고 26일부터 총파업에 돌입할 방침이다. 다만 교섭 결과에 따라 실제 파업으로 이어지지 않을 가능성도 남아 있다.금융노조는 ▲임금 5% 인상 ▲주 4.5일제 전면 도입 ▲신규 채용 확대 ▲정년 연장 등을 요구하고 있다.금융노조는 2002년 주 5일제 도입 당시 금융권이 선도적 역할을 했던 사례를 언급하며 금융산업이 먼저 변화를 이끌어야 한다고 주장하고 있다.또 저출생 해결을 위해 주 4.5일제를 도입을 주장하고 있다. 그동안 매번 합의에 실패했지만 새 정부 출범 후 금융노조의 주장에 힘이 실리는 분위기다.새 정부는 내년도 예산안엔 중소기업의 ‘주 4.5일제’ 시행을 지원하기 위해 277억원을 편성했다.주 4.5일제를 도입하는 중소기업에 직원 1인당 20만~25만원을, 주 4.5일제를 시행하면서 직원을 추가로 뽑을경우 신규 채용 인력 1명당 60만~80만원의 장려금을 지급하는 것이 주요 골자다.하지만 '이자 장사’로 억대 연봉을 받는 은행원이 근무시간 단축을 요구하며 파업을 선언한데 대해 여론은 싸늘하다.은행연합회에 따르면 지난해 5대 시중은행의 직원 1인당 근로소득은 1억1490만원이다. 5대 은행의 올해 상반기 평균 급여액은 6350만원으로 삼성전자(6000만원), 현대자동차(4500만원) 등 주요 제조업체보다 높다.또 영업시간 축소가 금융 취약계층의 불편을 가중시킬 수 있다는 우려도 나온다.금융노조의 습관성 파업이라는 비판도 거세다. 지난해에도 출근 시간을 30분 늦춰달라며 영업시간 조정을 요구, 총파업을 예고했지만 막판 철회했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com