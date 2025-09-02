페이몽, 8월 공식 앱 출시 기념 이벤트 진행

카드 결제 솔루션 '페이몽(Paymong)'이 지난 8월 공식 앱을 출시한 가운데 고객들을 위한 사용 후기 이벤트를 진행한다고 밝혔다.페이몽에 따르면 앱을 통해 임대료·보증금·재료비·용역대금 등 다양한 현금 결제 항목을 카드로 처리할 수 있도록 지원한다. 아울러 FDS(이상거래탐지시스템)에 의해 여신금융법에 위반된 거래를 차단하고 있다는 것이 페이몽 측 설명이다.이번 이벤트는 페이몽 앱을 내려받은 이용자가 간단히 리뷰만 작성해도 즉시 혜택을 받을 수 있다. 특히 정식 서비스 시작을 기념해 마련된 것으로 사용자들이 앱을 직접 경험해 보고 피드백을 남길 수 있도록 기획됐다.먼저 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 페이몽 앱을 다운로드한 뒤 리뷰를 작성하면 3,000 마일리지를 지급한다. 더불어 앱을 통해 결제할 경우 이용 수수료의 4%가 마일리지로 적립된다. 다만 이용 수수료 적립 혜택은 한시적으로 이뤄진다.페이몽 관계자는 “앱 출시를 기점으로 다양한 사용자 혜택을 마련했다”며 “이벤트 참여를 통해 서비스의 편리함과 혜택을 동시에 누리길 바란다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com