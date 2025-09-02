페이몽, 8월 공식 앱 출시 기념 이벤트 진행

페이몽에 따르면 앱을 통해 임대료·보증금·재료비·용역대금 등 다양한 현금 결제 항목을 카드로 처리할 수 있도록 지원한다. 아울러 FDS(이상거래탐지시스템)에 의해 여신금융법에 위반된 거래를 차단하고 있다는 것이 페이몽 측 설명이다.
이번 이벤트는 페이몽 앱을 내려받은 이용자가 간단히 리뷰만 작성해도 즉시 혜택을 받을 수 있다. 특히 정식 서비스 시작을 기념해 마련된 것으로 사용자들이 앱을 직접 경험해 보고 피드백을 남길 수 있도록 기획됐다.
먼저 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 페이몽 앱을 다운로드한 뒤 리뷰를 작성하면 3,000 마일리지를 지급한다. 더불어 앱을 통해 결제할 경우 이용 수수료의 4%가 마일리지로 적립된다. 다만 이용 수수료 적립 혜택은 한시적으로 이뤄진다.
페이몽 관계자는 “앱 출시를 기점으로 다양한 사용자 혜택을 마련했다”며 “이벤트 참여를 통해 서비스의 편리함과 혜택을 동시에 누리길 바란다”고 전했다.
한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지