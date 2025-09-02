기존에 없던 겔타입 원발성 다한증 치료제, 땀 분비 신호 차단해

동화약품 CI.

동화약품은 원발성 겨드랑이 다한증 치료제 ‘에크락겔(ECCLOCK Gel)’이 식품의약품안전처로부터 품목 허가를 받았다고 2일 밝혔다.에크락겔은 기존에 없던 원발성 겨드랑이 다한증 치료 전문의약품으로서 신규 허가를 받았다. 원발성 겨드랑이 다한증은 특별한 원인 없이 겨드랑이 부위에서 비정상적으로 많은 땀이 분비되는 질환이다. 소아기 또는 청소년기에 증상이 주로 시작돼 정서적 위축과 사회적 고립 등을 유발할 수 있다.에크락겔은 2020년 일본 의약품의료기기종합기구의 승인을 받아 출시된 일본신약이다. ‘소프피로니움 브롬화물’(Sofpironium Bromide)을 주성분으로 하는 겔 타입 전문의약품이다.기존의 다한증 치료제는 물리적으로 모공(땀 구멍)을 막는 염화알루미늄수화물 성분의 일반의약품이었다. 에크락겔은 항콜린제로서 땀샘에서 땀 분비 신호를 직접 차단하며 하루에 한 번 적용해 치료가 간편하다. 트위스트(Twist) 타입의 용기로 개발돼 한 번 비틀어 돌리면 1회 적용량이 용기에 올라와 손에 묻히지 않고 바를 수 있다.동화약품은 2023년 6월 일본 카켄제약(Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.)과 에크락겔 독점 공급 계약을 맺고 국내 품목허가 절차를 진행했다.동화약품은 에크락겔의 국내 출시를 통해 겨드랑이 다한증 환자들에게 보다 근본적이고 과학적인 치료 접근성을 제공해 다한증 치료시장을 선도해 나갈 계획이다.동화약품 관계자는 “다한증은 병원에서 적극적으로 치료 가능한 질환임에도 불구하고, 국내에서는 병원에서 외용제로 처방가능한 적절한 치료 옵션이 부재했었다”며, “전문의약품인 에크락겔이 겨드랑이 다한증 치료 패러다임을 바꾸고, 겨드랑이 다한증 환자들에게도 치료에 대한 새로운 기대를 줄 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com