셀레나이민, 미국투자이민 I-526E 청원, 최단기간 4개월만에 승인

미국투자이민 전문 기업 셀레나이민이 투자이민 I-526E 청원 접수 4개월만에 청원 승인 케이스를 배출했다. 이는 미국투자이민 프로그램 케이스 중 최단기간 안에 승인된 케이스로 셀레나이민 수속 고객은 빠르면 내년 초 미국 영주권을 취득할 수 있을 전망이다.셀레나이민 관계자에 따르면 해당 고객은 시비타스 하와이 펀드 프로젝트에 투자한 고객으로 2025년 4월 18일에 I-526E 청원을 접수했고 2025년 8월 25일에 미 이민국 홈페이지를 통해 최종 승인을 확인했다. 이는 해당 프로젝트가 Rural 지역 프로젝트임을 감안해도 이례적으로 빠른 승인 케이스라고 관계자는 밝혔다.미국 영주권에 대한 수요가 높아지고 미국투자이민 프로그램을 진행하는 투자자가 급격히 증가함에 따라 수속기한에 대한 우려도 높아지고 있다. 최근의 경우 I-526E 청원을 접수하고 미국 영주권을 실제로 손에 넣기까지 적어도 2년의 시간이 필요하다는 전문가 의견도 있다. 이런 상황 속에서 4개월만의 투자이민 청원 승인은 업계에도 희소식이라는 것이 전문가들의 의견이다.셀레나이민 최여경 대표는 “I-526E 청원 승인에 단 4개월만 소요됐다는 점은 셀레나이민 수속팀의 전문성을 보여주는 측면도 있다고 생각한다. 승인된 프로젝트는 시비타스 하와이 펀드 프로젝트로 지금은 마감된 Rural 지역 프로젝트이며, 이 부분도 빠른 승인에 영향을 끼쳤다고 본다.”라며 “현재 셀레나이민에서는 아스펜 다운타운 레지던스 프로젝트를 통해 또 다른 Rural 프로젝트 투자자 모집을 진행하고 있으며 해당 프로젝트 또한 빠른 승인을 기대하고 있다.”라고 밝혔다.한편 셀레나이민은 오는 9월 13일 오후 1시 삼성동 그랜드 인터컨티넨털 호텔에서 미국투자이민 프로그램을 포함해 유럽 키프로스, 두바이 투자이민 프로그램을 총망라한 VIP 세미나를 개최한다. 해당 세미나는 호텔 세미나로 진행되며 선착순 한정 인원만을 대상으로 강연이 제공될 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com