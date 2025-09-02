‘기미앰플·기미쿠션’ 인기에 역대 최대 매출 경신

DW-EGF로 임상시험에서 효능 입증

이지듀 모델 배우 한가인. 사진=대웅제약

대웅제약이 더마코스메틱 브랜드 이지듀(Easydew)가 연매출 1000억 원을 조기 달성했다고 2일 밝혔다.지난 7월 기준 이지듀의 누적 매출액은 전년 동기 대비 약 200% 성장하며 1000억 원을 초과했다.기미·잡티 화장품 브랜드 이지듀는 인체적용시험을 통해 제품 효능을 과학적으로 입증하고, 소비자 관점에서 지속적으로 개선하는 브랜드 운영 전략을 통해 고기능성 더마코스메틱 시장에서 차별화된 경쟁력을 보여주고 있다.이지듀의 제품 경쟁력은 대웅제약이 개발한 국내 1호 바이오 신약 ‘DW-EGF(고활성 상피세포 성장인자)’를 바탕에 둔다. DW-EGF는 인체 EGF(상피세포 성장인자)와 동일한 53개의 아미노산으로만 이루어져 있다.이지듀는 올 상반기 롯데홈쇼핑 1위 뷰티 브랜드로 선정되며 강력한 브랜드 파워를 입증했다. 이지듀 직영 온라인몰을 통한 매출 효과도 컸다. 특히 기미·잡티 등 색소 침착 고민 해결을 핵심 가치로 내세운 것이 주효했다. 시장조사기관 엠브레인에 따르면, 올해 기미·잡티 화장품 브랜드 인덱스 조사에서 ‘재구매율 1위’를 기록하며 충성 고객층을 확보했다.대표 제품은 ‘기미앰플(DW-EGF 멜라토닝 원데이 앰플)’로 기미 케어 성분인 DW-EGF와 미백 기능성 성분을 담아 기미·잡티 등 색소 침착 고민을 해결했다. 기미앰플은 임상시험을 통해 미백 효과와 피부 톤 개선 기능을 입증한 바 있다.배우 한가인이 모델로 나선 ‘기미쿠션’도 매출 성장에 보탬이 됐다. 기미쿠션은 단순히 기미 커버를 넘어 기미 개선이라는 차별성을 내세워 출시 이후 누적 400억 원 이상의 판매고를 올리고 있다. 기미쿠션은 인체적용시험에서 하루 사용 시 짙은 기미 수와 기미 면적이 각각 32%, 42% 감소하는 결과를 보였다.이지듀 관계자는 “연매출 1,000억 원 조기 달성은 소비자들의 신뢰와 선택이 만들어낸 값진 결과”라며 “DW-EGF의 효능을 바탕으로 더 많은 소비자가 피부 고민을 빠르게 해결할 수 있도록, 브랜드 차원에서 더욱 다양한 솔루션을 제시해 나갈 계획”이라고 말했다.이 관계자는 “앞으로 대웅제약 이지듀는 국내를 넘어 일본, 미국, 동남아시아 등 글로벌 미용 시장에서도 소비자 맞춤 전략을 통해 한국을 대표하는 더마코스메틱 브랜드로 자리매김하겠다”고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com