2일 여성가족부가 양성평등주간을 맞아 발표한 ‘2025 통계로 보는 남녀의 삶’에 따르면 올해 전체 인구는 5168만5000명으로 여성은 2584만7000명, 남성은 2583만 8000명이다. 이는 지난 2010년 대비 여성은 4.8%, 남성은 3.8% 늘었다.
눈에 띄는 변화는 결혼과 이혼이다. 지난해 초혼 건수는 약 18만 건으로 2010년 대비 29.8% 감소했다.
이혼은 약 9만1000건이었으며 결혼 4년 이하 부부의 이혼 비중은 16.7%로 2010년에서 10.3%포인트 줄었다.
반면 20년 이상 부부의 이혼 비중은 36.2%로 12.4% 포인트 증가했다. 또 가구 특성별로 지난해 기준 1인 가구는 804만5000가구로 2010년 대비 1.9배 늘었다. 남성 1인 가구는 30대(21.8%)가 여성은 60대(18.7%)가 가장 많았다.
이동선 한국여성정책연구원 성주류화연구본부장(박사)은 “30대 남성 1인 가구 비율이 다른 연령대에 비해 높은 것은 초혼 연령이 높아지며 성인 남성이 결혼 전 독립하는 비율이 높아지는 것”이라고 설명했다.
맞벌이 가구는 전체 유배우 가구의 48%인 608만6000가구였다. 2015년 대비 3.8%p 증가한 수준이다.
한부모 가구는 149만1000가구로 집계됐으며 일반 가구의 6.7% 수준이다. 미혼모 비율은 30대(37.1%)에서 미혼부는 40대(40%)에서 가장 높게 나타났다.
‘워라밸(일·생활 균형)’통계에서는 지난해 남성 육아휴직급여 수급자 비율이 최초로 30%를 넘은 것으로 조사됐다. 총 4만1829명으로 전체(13만2535명)의 31.6%다.
일과 가정생활의 균형을 우선시하는 비율은 여성이 51.9%로 남성(43.9%)보다 높게 나타났다.
여성이 가구주인 가구의 평균 소득은 약 4300만원으로 남성(8200만원)의 52.5% 수준에 그쳤다. 2017년 대비 여성과 남성의 평균소득은 각각 45.9%, 30.9% 늘었다.
남녀의 ‘건강’관련 통계로 살펴보면 2023년 기준 여성의 기대수명은 86.4년, 남성은 80.6년으로 2010년 대비 각각 2.8년, 3.7년 증가했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
