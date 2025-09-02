한경DB

이혼하는 부부 중 결혼 20년 이상 된 장기 부부의 비중이 크게 늘어난 것으로 나타났다. 반면 결혼 4년차의 이혼은 줄었다. 또 1인가구는 2010년 보다 두배가까이 증가했으며 남성은 30대 여성은 60대 비율이 가장 높았다.2일 여성가족부가 양성평등주간을 맞아 발표한 ‘2025 통계로 보는 남녀의 삶’에 따르면 올해 전체 인구는 5168만5000명으로 여성은 2584만7000명, 남성은 2583만 8000명이다. 이는 지난 2010년 대비 여성은 4.8%, 남성은 3.8% 늘었다.눈에 띄는 변화는 결혼과 이혼이다. 지난해 초혼 건수는 약 18만 건으로 2010년 대비 29.8% 감소했다.이혼은 약 9만1000건이었으며 결혼 4년 이하 부부의 이혼 비중은 16.7%로 2010년에서 10.3%포인트 줄었다.반면 20년 이상 부부의 이혼 비중은 36.2%로 12.4% 포인트 증가했다.또 가구 특성별로 지난해 기준 1인 가구는 804만5000가구로 2010년 대비 1.9배 늘었다. 남성 1인 가구는 30대(21.8%)가 여성은 60대(18.7%)가 가장 많았다.이동선 한국여성정책연구원 성주류화연구본부장(박사)은 “30대 남성 1인 가구 비율이 다른 연령대에 비해 높은 것은 초혼 연령이 높아지며 성인 남성이 결혼 전 독립하는 비율이 높아지는 것”이라고 설명했다.맞벌이 가구는 전체 유배우 가구의 48%인 608만6000가구였다. 2015년 대비 3.8%p 증가한 수준이다.한부모 가구는 149만1000가구로 집계됐으며 일반 가구의 6.7% 수준이다. 미혼모 비율은 30대(37.1%)에서 미혼부는 40대(40%)에서 가장 높게 나타났다.‘워라밸(일·생활 균형)’통계에서는 지난해 남성 육아휴직급여 수급자 비율이 최초로 30%를 넘은 것으로 조사됐다. 총 4만1829명으로 전체(13만2535명)의 31.6%다.일과 가정생활의 균형을 우선시하는 비율은 여성이 51.9%로 남성(43.9%)보다 높게 나타났다.여성이 가구주인 가구의 평균 소득은 약 4300만원으로 남성(8200만원)의 52.5% 수준에 그쳤다. 2017년 대비 여성과 남성의 평균소득은 각각 45.9%, 30.9% 늘었다.남녀의 ‘건강’관련 통계로 살펴보면 2023년 기준 여성의 기대수명은 86.4년, 남성은 80.6년으로 2010년 대비 각각 2.8년, 3.7년 증가했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com