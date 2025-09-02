HL로보틱스와 협업, 자율주행 주차로봇 ‘파키’ 도입 제안

문콕 방지부터 30% 공간 절약까지

최첨단 AI 기반의 자율주행 주차로봇 ‘파키(parkie)’ 사진=HDC현대산업개발

HDC현대산업개발은 국내 아파트 단지 최초로 ‘송파한양2차’ 재건축 단지에 최첨단 AI 기반의 자율주행 주차로봇 ‘파키(parkie)’를 도입한다고 2일 밝혔다.이번에 도입되는 ‘파키’는 HL로보틱스가 개발한 주차로봇으로 AMR(Autonomous Mobile Robot, 자율주행로봇) 기술을 활용해 운전자가 지정된 구역에 차량을 세워두면 차량 하부로 이동해 바퀴를 들어 올리고, 빈 공간을 찾아 주차를 대행해 준다.특급호텔 등에서 볼 수 있었던 발렛파킹 서비스를 로봇이 대신 수행하는 개념이다. 출차 시에도 입주민이 전용 앱이나 월패드를 통해 호출하면 파키가 차량을 출차 구역으로 이동시켜 대기한다.이를 통해 주차 시간이 획기적으로 단축되고 ‘문콕’ 사고나 주차장 내 접촉사고의 위험도 차단된다.또 이 시스템은 운전자의 승하차 공간이나 주행 통로를 최소화할 수 있어 기존 주차장 대비 약 30% 이상 공간 효율성을 확보할 수 있다. 이렇게 생긴 추가 공간은 입주민을 위한 커뮤니티 시설이나 녹지 공간 등으로 활용이 가능하다.‘파키’는 CES를 비롯한 국내외 각종 전시회에 공개돼 기술력을 인정받았으며, 다양한 건물에서 성공적인 운영 사례를 축적한 바 있다. 이번 협약은 아파트 단지 최초로 대규모 상용화되는 사례로 양사는 송파한양2차를 필두로 향후 다양한 프로젝트에서 협력을 확대할 계획이다.HDC현대산업개발은 송파한양2차아파트를 단순한 주거 공간을 넘어 ‘스마트 AI 랜드마크’로 조성한다는 비전에 따라 다양한 첨단 기술 도입을 추진하고 있다. 그동안 AI·DX 기술 적용, AI 홈 에이전트, 차세대 헬스케어 플랫폼, 웰니스 프로그램 등을 도입하기로 했으며 AI기반 자율주행 주차로봇 시스템까지 단지에 적용해 차별화된 주거 경험을 제공하는 미래형 단지로 만들겠다는 전략이다.HDC현대산업개발 관계자는 “이번 HL로보틱스와의 협업(MOU)은 송파한양2차를 미래 주거 기술의 선두주자로 만들기 위한 중요한 발걸음”이라며 “AI 자율주행 주차 솔루션을 통해 입주민에게 차별화된 가치를 제공하고, 국내 주거문화 혁신을 주도하겠다”고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com