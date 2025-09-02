합리적 비용의 업무공간...'현대 테라타워 구리갈매' 주목

서울 주요 업무지구의 사무실 임대료가 꾸준히 오르면서, 보다 합리적인 비용의 업무공간을 찾으려는 수요가 자연스럽게 증가하고 있다. 특히 수도권 내 준공 완료한 지식산업센터는 바로 입주할 수 있는 장점으로 더욱 주목받고 있는 상황이다. 게다가 실수요자 입장에서 주요 업무지구를 편리하게 이동할 수 있는 우수한 입지를 낮은 비용으로 확보할 수 있는 기회의 시기로 여겨지고 있어 관심이 부쩍 늘고있다.이러한 변화 흐름에 더해 최근에는 지식산업센터의 입주 업종 확대를 골자로 한 제도 개선도 진행되면서 관심은 더욱 높아지고 있다.실제 지난해 산업통상자원부는 관련 법을 개정해 대부분의 업종에 대해 입주를 허용한 데 이어, 서울과 수도권의 각 지역에서는 이미 건설업, 금융업, OEM 제조업 등 다양한 업종의 입주를 허용했다. 특히 서울과 바로 인접한 구리시의 경우 기존 지식산업센터는 제조업, 정보통신업, 디자인, 연구개발 등 일부 업종만 입주가 가능했지만, 최근 구리시는 고시를 통해 ▲OEM제조·건설 ▲콘텐츠 및 미디어 ▲전문 서비스업 ▲산업용 기계·장비 임대업 ▲스마트팜 등으로 입주 가능 업종을 대폭 확대하면서 일자리 기대감이 더욱 높아지고 있는 상황이다.특히 이러한 구리갈매지구 내에서 실질적인 기업 유치와 일자리 창출 가능성을 보여주는 대표 사례가 바로 ‘현대 테라타워 구리갈매’ 지식산업센터다.‘현대 테라타워 구리갈매’는 지하 2층~지상 10층, 연면적 약 10만㎡ 규모로 조성돼 업무형·라이브오피스형·드라이브인형(일부 호실) 등 다양한 평면 구성을 갖춘 기업 맞춤형 공간을 제공하면서 다양한 기업들에게 많은 관심을 받고 있다.특히 입지적인 장점이 기업들에게 매우 높은 평가를 받는 요인이다. 갈매IC와 퇴계원IC가 인접해 있어 세종포천고속도로(구리~포천), 수도권 제1순환고속도로로 진·출입이 수월해 광역 이동이 용이하기 때문에 물류 이동에 특히 강점을 갖추고 있다. 게다가 GTX-B 정차 추진, 8호선 연장 등 철도망 호재까지 더해져 사통팔달 교통 인프라까지 완비된 복합지식산업센터로 주목받고 있다. 8호선 별내선 연장 개통의 효과로 인해 별내역에서 잠실까지 약 20분대 이동이 가능해졌다. 또 5호선(천호), 2호선(잠실), 9호선(석촌), 3호선(가락시장), 수인분당선(복정·모란) 등에서 한 번만 환승하면 강남을 비롯해 서울 주요 지역으로 이동하기 매우 수월해졌다.단지에서 가까이 위치한 지하철 경춘선 별내역과 갈매역을 모두 이용할 수 있으며 서울 바로 옆에 위치해 서울 중랑구 신내역까지 1정거장이면 이동할 수 있다. 또 향후 GTX-B노선이 완공되면 서울 강남권역까지 28분대에도 접근이 가능해질 전망이다. 현재 GTX-B노선의 갈매역 정차도 추진 중인만큼 향후 미래가치는 더 높아질 전망이다.부동산 전문가들은 “지식산업센터 입주 가능 업종이 다양화되면서 구리갈매지구는 물론 구리시가 미래형 산업의 거점으로 도약할 것으로 기대된다”며 “현대 테라타워 구리갈매처럼 입지·설계·복합성을 모두 갖춘 단지는 기업 이전과 투자 모두에 실속 있는 선택지가 될 수 있어 관심이 높아질 것”이라고 말했다.한편, ‘현대 테라타워 구리갈매’는 현재 입주 및 분양이 진행 중이며, 단지 내 1층 분양홍보관에서 입주 및 분양관련 자세한 정보를 얻을 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com