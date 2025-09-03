미세플라스틱 걱정 없는 안전한 생수 “아임에코(i’m eco)”

사진: 제품 ‘에브리데이 산수 1L’ 이미지. (제공=아임에코)

사진: ‘에브리데이 산수 1L 구매인증 이벤트’ 안내 이미지. (제공=아임에코)

미세플라스틱 걱정 없는 안전한 생수 브랜드 ‘아임에코’가 오는 9월 15일까지 공식 SNS 채널을 통해 ‘에브리데이 산수 1L 구매인증 이벤트’를 진행한다.이번 이벤트는 개강 시즌을 맞아 자취생을 비롯한 1인 가구, 소가구 등이 일상 속에서 더욱 편리하게 물을 섭취할 수 있도록 기획됐다. ‘에브리데이 산수 1L’는 냉장 보관이 용이하고, 500mL는 부족하고 2L는 부담스러운 소비자들에게 최적의 대안이 되는 용량이다. 하루 물 권장 섭취량의 절반을 충족시킬 수 있어 꾸준한 수분 공급을 원하는 소비자들에게도 안성맞춤이다.해당 제품은 올해 ‘먹는샘물·정수기 물맛 품평회’ 골드 등급, ‘국제식음료품평회(ITI)’ 우수미각상, ‘몽드 셀렉션’ 골드 등 국내외 품평회에서 연이어 수상하며 맛과 품질을 인정받았다.이벤트 참여 방법은 간단하다. 이벤트 기간 동안 아임에코 브랜드스토어에서 에브리데이 산수 1L를 구매한 후, SNS 채널에 인증하면 자동으로 응모된다. 당첨자에게는 ‘에브리데이 산수 1L 3개월 구독권’이 경품으로 제공된다.아임에코 관계자는 “에브리데이 산수 1L는 1인 가구와 소가구의 라이프스타일에 꼭 맞춘 제품으로, 일상에서 간편하게 충분한 수분을 챙길 수 있다”며 “이번 이벤트를 통해 더 많은 소비자들이 에브리데이 산수 1L의 장점을 경험해 보시길 바란다”고 전했다.한편, 산수음료㈜의 친환경 생수 브랜드 ‘아임에코’는 ‘E.C.O Safety Standard’를 기반으로 전 제품에 걸쳐 철저한 품질과 안전 관리를 이어가고 있다. 특히 국내 인증기관의 최소 검출 단위(5μm) 기준 미세플라스틱 검사에서 ‘불검출’을 확인하며 안전성과 청결함을 입증했다.아임에코는 앞으로도 소비자들의 일상 속에서 안심하고 마실 수 있는 깨끗한 물을 제공할 예정이다한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com